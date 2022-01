Nouvelles de la reine: Monarch subit un contrecoup alors que la pétition de chevalerie de Tony Blair est soutenue par 350k | Royale | Des nouvelles

L’ancien Premier ministre a récemment été nommé Chevalier Compagnon de l’Ordre le plus noble de la Jarretière, l’Ordre de chevalerie britannique le plus ancien et le plus ancien. Les nominations à cet arrêté ne doivent pas être approuvées par le Premier ministre ou le Parlement.

Cependant, la décision de Sa Majesté de décerner cet honneur a suscité un contrecoup, après que des centaines de milliers de personnes aient signé une pétition en ligne appelant à la suppression de la chevalerie de Tony Blair.

La pétition dit plutôt qu’il « devrait être tenu pour responsable des crimes de guerre ».

La pétition Change.org qui exhorte le Premier ministre britannique à demander à la reine d’annuler l’ordonnance a été lancée il y a deux jours.

Depuis lors, il a été soutenu par plus de 350 000 personnes.

Angus Scott, l’auteur de la pétition, affirme que Sir Tony « a causé des dommages irréparables à la constitution du Royaume-Uni et au tissu même de la société nationale », alors qu’il était Premier ministre entre 1997 et 2007.

La pétition accuse également Blair d’avoir « causé la mort d’innombrables civils et militaires innocents » en entraînant le Royaume-Uni dans « divers conflits ».

Il ajoute : « Rien que pour cela, il devrait être tenu responsable de crimes de guerre. »

Angus Scott a également décrit Sir Tony comme « la personne la moins méritante de tous les honneurs publics, en particulier tout ce qui est décerné par Sa Majesté la Reine ».

En outre, certains ont cité la réforme du NHS qui a eu lieu sous sa direction comme raison pour laquelle il n’était pas apte à devenir chevalier.

Tony Blair a été fait chevalier dans la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An 2022 et peut désormais utiliser le titre « Monsieur ».

Répondant à l’annonce, Sir Tony a déclaré qu’il s’agissait d’un « immense honneur ».

Il a ajouté : « Ce fut un grand privilège de servir en tant que Premier ministre et je tiens à remercier tous ceux qui ont servi à mes côtés, en politique, dans la fonction publique et dans toutes les parties de notre société, pour leur dévouement et leur engagement envers notre pays. »

Alors que Buckingham Palace s’est dit « gracieusement ravi » de le présenter à l’ancien Premier ministre.

Sir Tony a reçu son honneur aux côtés de Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre (CMO), et de son adjoint Jonathan Van-Tam, qui ont également tous deux reçu le titre de chevalier,

Camilla, duchesse de Cornouailles, a été nommée Dame Royale de l’Ordre très noble de la Jarretière.

Les héros olympiques de l’équipe GB ont également été récompensés, tout comme la championne de tennis de l’US Open Emma Raducanu et des centaines de membres du public ont également été récompensés pour leurs contributions extraordinaires.