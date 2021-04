Nouvelles de la reine: Monarque «presque inconsolable» à la suite du dernier coup dur de cette année difficile | Royal | Nouvelles

Meghan et Harry: « Les Britanniques aux côtés de la reine », selon un expert

La reine était au bout du fil en novembre 1992, lorsqu’après des mois de crises et de problèmes, une partie du château de Windsor a été incendiée, a déclaré l’expert royal Andrew Morton. Suite à l’incendie, M. Morton a déclaré que le monarque « avait l’air complètement dévasté ».

Heureusement, a-t-il ajouté, elle pouvait compter sur le soutien infatigable de sa sœur la princesse Margaret.

Dans son nouveau livre Elizabeth & Margaret, M. Morton a écrit: «Heureusement pour Elizabeth, Margaret était là pour elle en 1992, l’annus horribilis de la reine.

«La pire année du règne de la reine a commencé avec la séparation en mars du duc et de la duchesse d’York et s’est poursuivie avec le divorce en avril de sa fille, la princesse Anne, du capitaine Mark Phillips.

«Cela a été suivi d’un incendie dévastateur au château de Windsor en novembre.

Nouvelles de la reine: La reine était « presque inconsolable » après l’incendie du château de Windsor – Andrew Morton (Image: GETTY)

Nouvelles de la reine: La reine avec les pompiers après qu’un incendie s’est déclaré au château de Windsor (Image: GETTY)

«Quand la reine, vêtue d’un macaron vert et d’un chapeau assorti, est venue visiter les ruines fumantes, elle avait l’air complètement dévastée.

«Le château, une icône de l’histoire de la Grande-Bretagne, avait également été sa maison pendant la majeure partie de sa vie.

«Elle s’est retirée au Royal Lodge et a passé le week-end avec Margaret et sa mère, presque inconsolable.

« » Le symbolisme de l’incendie du château de Windsor n’a été perdu pour personne au sein de la famille « , se souvient Diana. »

LIRE LA SUITE: Meghan Markle sous pression alors que la nouvelle interview de Piers Morgan sera diffusée

Nouvelles de la reine: La reine avec la reine mère et la princesse Margaret (Image: GETTY)

Quelques jours seulement après l’incendie, qui a éclaté dans la chapelle privée de la reine et a coûté des années et 36,5 millions de livres sterling en réparation, la reine a décrit 1992 comme une année horrible, en utilisant l’expression latine «annus horribilis».

Offrant un aperçu extraordinairement rare de son état d’esprit et de ses émotions, la monarque a déclaré dans un discours prononcé à Guildhall pour marquer le 40e anniversaire de sa succession au trône: «1992 n’est pas une année sur laquelle je reviendrai avec un plaisir non dilué.

«Pour reprendre les mots d’un de mes correspondants les plus sympathiques, il s’est avéré être un« Annus Horribilis ».

«Je soupçonne que je ne suis pas le seul à le penser.

NE MANQUEZ PAS

Nouvelles de la reine: La reine regarde les dégâts causés par l’incendie du château de Windsor (Image: GETTY)

Nouvelles de la reine: La reine a quatre ans de plus que la princesse Margaret (Image: GETTY)

«En effet, je soupçonne qu’il y a très peu de personnes ou d’institutions non affectées par ces derniers mois de troubles et d’incertitudes dans le monde.

« Cette générosité et la gentillesse sans réserve de la Corporation de la ville envers le prince Philip et moi seraient les bienvenues à tout moment, mais à ce moment particulier, à la suite du tragique incendie de vendredi à Windsor, c’est particulièrement le cas. »

En 1992, la reine a dû endurer le divorce de la princesse Anne et Mark Phillips et la séparation de Sarah Ferguson et du prince Andrew.

La duchesse d’York a fait la une en 1992 également à la suite de la publication de photos intimes d’elle-même et de son conseiller financier John Bryan.

Nouvelles de la reine: La ligne de succession au trône (Image: EXPRESS)

La biographie révélatrice de M. Morton sur la princesse Diana, dont la princesse de Galles était la principale source, a également été publiée cette année-là.

Dans ce livre, la princesse a exprimé ses difficultés au sein de la famille royale et a parlé franchement de la liaison du prince Charles avec Camilla Parker Bowles.

Quelques semaines plus tard, les transcriptions de cassettes des conversations privées de la princesse Diana avec son ami proche James Gilbey, au cours desquelles elle a également critiqué la famille royale, ont été publiées.

Et quelques jours après que la reine ait prononcé son discours d’annus horribilis, la princesse Diana et le prince Charles se sont séparés.

Nouvelles de la reine: La reine prononce son discours d’annus horribilis (Image: GETTY)

M. Morton a déclaré que les difficultés rencontrées par la reine au début des années 1990 ont rapproché les sœurs « d’une manière qu’elles n’avaient pas connue depuis l’époque du Blitz ».

Il a ajouté dans son livre: «Dans l’adversité, ils étaient unis dans un but commun, Margaret se révélant à maintes reprises une sœur loyale et dévouée qui était prête à faire le gros du travail au nom du Souverain.

« » La reine était toujours la première dans ses pensées « , a déclaré sa dame d’honneur, Janie Stevens.

«’Elle disait toujours,’ ma pauvre sœur ‘chaque fois que quelque chose n’allait pas.»