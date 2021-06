Nouvelles de la reine : Reine face à la rébellion républicaine dans la nation du Commonwealth Australie | Royale | Nouvelles

La reine accueille le Premier ministre australien Scott Morrison

La famille royale a fait face à quelques mois difficiles après que le duc et la duchesse de Sussex ont donné une interview explosive à Oprah sur les raisons pour lesquelles ils ont quitté leurs rôles de membres de la famille royale. Malgré leurs affirmations explosives, la reine a poursuivi ses fonctions, notamment en organisant une réunion avec le Premier ministre australien Scott Morrison aujourd’hui. Sa Majesté ne s’implique pas dans les affaires du gouvernement australien car elle est un monarque constitutionnel.

Mais Sandy Biar, directeur national de l’Australian Republic Movement, a déclaré qu’il y avait “un élan croissant” pour un autre chef d’État.

Il a ajouté que le prince Harry et Meghan Markle avaient montré pourquoi la monarchie était “ridicule”.

Il a déclaré à Express.co.uk : “L’interview d’Harry et Meghan plus tôt cette année a souligné le ridicule d’avoir un monarque étranger à la tête de l’État australien.

“Les Australiens ont besoin d’un chef d’État, choisi par les Australiens et responsable devant eux, plutôt qu’une famille qui va de crise en crise.

La reine pourrait être confrontée à une crise dans le Commonwealth (Image: GETTY)

“Au fur et à mesure que de plus en plus d’Australiens verront à quel point la monarchie britannique est déconnectée, plus nous verrons l’élan continuer à augmenter.

“L’idée de la règle héréditaire est aussi étrangère aux Australiens que la monarchie britannique, et les Australiens veulent massivement savoir que ces décisions importantes affectant l’avenir de notre nation sont entre les mains des Australiens.”

L’Australie a organisé un référendum en 1999, qui a demandé si la Constitution de l’Australie devrait être amendée.

Cependant, près de 55% des électeurs ont refusé cette option et la reine est donc restée chef de l’État.

La reine a accueilli aujourd’hui le Premier ministre australien Scott Morrison (Image: GETTY)

La famille royale est également confrontée à un avenir incertain avec d’autres nations du Commonwealth.

L’année dernière, la Barbade est devenue le dernier pays à espérer rejoindre Trinité-et-Tobago, la Dominique et la Guyane pour devenir une république.

La gouverneure générale de la Barbade, Dame Sandra Mason, a déclaré en septembre : « Le moment est venu de laisser complètement derrière nous notre passé colonial ».

Cependant, la reine n’a montré aucun intérêt à se retirer de ses engagements royaux avec le Commonwealth.

Sa Majesté a eu une semaine chargée après avoir également accueilli Joe et Jill Biden (Image: GETTY)

Plus tôt dans la journée, elle a tenu une rare réunion d’audience face à face avec le leader australien au château de Windsor.

La semaine dernière, la reine s’est également rendue à Cornwall pour organiser une réception en plein air au projet Eden pour le sommet du G7.

Elle a ensuite assisté à un mini Trooping pour son 95e anniversaire officiel, avant d’accueillir le président américain Joe Biden pour prendre le thé au château de Windsor ce week-end.

Quelques jours seulement après la mort du duc d’Édimbourg en avril, la reine a tenu une audience avec son ancien lord chambellan Earl Peel.

Elle a ensuite eu une autre réunion avec son remplaçant, le baron Parker de Minsmere, mais n’a pas été photographiée en train de le faire.

Meghan a également laissé entendre qu’il aurait pu y avoir une occasion manquée pour ses liens biraciaux d’aider à changer l’image de la famille royale dans le Commonwealth lors de l’interview d’Oprah.

Elle a déclaré: «Le Commonwealth est une partie importante de la monarchie et j’ai vécu au Canada, qui est un pays du Commonwealth, pendant sept ans.

“Mais ce n’est que lorsque Harry et moi étions ensemble que nous avons commencé à voyager à travers le Commonwealth, je dirais 60 pour cent, dont 70 pour cent sont des personnes de couleur, n’est-ce pas?”

La famille royale a fait face à quelques mois difficiles depuis que Harry et Meghan ont démissionné (Image: EXPRESS)

Meghan a également parlé de ses difficultés avec son fils Archie qui ne recevait pas de sécurité après qu’il n’ait pas été fait prince.

Elle a également suggéré qu’Archie n’avait pas été fait prince à cause de sa race, même si les règles fixées par George V signifiaient qu’il n’avait pas le droit de l’être.

Oprah a demandé : « Pensez-vous que c’est à cause de sa race ?

« Je sais que c’est une question chargée.

Le duc et la duchesse de Sussex ont nommé leur fille d’après la reine (Image: GETTY)

Meghan a déclaré: “Pendant les mois où j’étais enceinte, à peu près à la même époque, nous avons donc (eu) la conversation selon laquelle il ne recevra pas de sécurité, il ne recevra pas de titre.

“Et aussi des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance.”

Le palais de Buckingham a déclaré qu’ils étaient “attristés” par les affirmations de Harry et Meghan.

Il a ajouté que “certains souvenirs peuvent varier”.