Nouvelles de la reine: Royal «donne l’exemple» avec une décision de Noël «particulièrement triste» | Royale | Des nouvelles

Ce Noël est le deuxième d’affilée au cours duquel la reine rompt avec sa tradition royale habituelle en célébrant les festivités au château de Windsor plutôt qu’à Sandringham. Ses décisions étaient « personnelles » basées sur une « approche de précaution » au milieu de la propagation de la variante Omicron Covid, selon une source du palais.

L’expert royal Richard Fitzwilliams a souligné que la décision n’aura pas été prise à la légère.

Il a déclaré à Express.co.uk qu’il s’agissait d’une « période profondément triste » pour le monarque – son premier Noël depuis le décès de sa « force et de son séjour », le prince Philip, duc d’Édimbourg.

Mais malgré la difficulté de rompre avec la tradition familiale à un moment si difficile, M. Fitzwilliams a déclaré que la reine avait choisi, dans une annonce qui n’était « pas inattendue », de mettre le devoir avant tout et de « donner l’exemple ».

Les scientifiques continuent de travailler sur la découverte des caractéristiques de la variante Omicron qui est jusqu’à présent considérée comme se propageant plus rapidement mais comme étant moins mortelle que les souches précédentes.

M. Fitzwilliams a déclaré: « Il y a un accord [between Government and scientists] sur une chose et c’est que des précautions sont exigées de tout le monde ce Noël.

« Par conséquent, en tant que chef de l’État, il ne fait aucun doute que c’est ce que la reine pensait être approprié. »

Il a ajouté qu’il y avait probablement eu des « conversations informelles avec Downing Street » au sujet de la décision de la reine, bien que « rien de tout cela ne soit jamais rendu public, évidemment ».

Selon M. Fitzwilliams, l’aspect pratique de se déplacer entre le château de Windsor et Sandringham pendant qu’Omicron s’étend à travers le pays a probablement également joué un rôle dans la réflexion de la reine.

M. Fitzwilliams a ajouté qu’il est possible que la reine retarde simplement sa visite à Sandringham et qu’elle pourrait déménager dans le domaine au début de l’année prochaine, à temps pour l’anniversaire de la mort de son père le 6 février.

Le monarque marque généralement cette occasion à Sandringham.

Il est cependant difficile de spéculer sur les détails du marquage de l’année prochaine étant donné la vitesse à laquelle les règles de Covid changent actuellement.

On ne sait pas encore quels autres membres de la famille royale rejoindront la reine au château de Windsor le jour de Noël.

Une chose est sûre, selon M. Fitzwilliams, c’est que le Noël de cette année diffusé par la reine sera particulièrement spécial.

L’expert royal a déclaré que le discours montrera probablement de l’empathie envers ceux qui ont souffert à l’ère de Covid, et pourrait également aborder des événements importants au cours des 12 derniers mois, notamment la COP26 et le G7.

Il a déclaré qu’un message de Noël de notre «chef d’État apolitique» serait particulièrement bienvenu à travers le pays en une période de division politique comme celle-ci.