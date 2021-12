Nouvelles de la reine: Royal ‘surmonte certains de ses jours les plus sombres’ grâce à sa musique bien-aimée | Royale | Des nouvelles

Le journaliste et commentateur royal de NBC, Neil Sean, a affirmé qu’une source lui avait dit que la reine écoutait la musique de George Formby pour l’aider à surmonter une partie de sa solitude. M. Sean a fait remarquer à quel point le monarque et de nombreux autres membres de la famille royale étaient de grands fans de l’artiste anglais et a expliqué leur histoire commune avec lui. Les plans de Noël de la reine ont été anéantis grâce à la pandémie, car le nombre croissant d’infections signifie que les grands événements royaux ont dû être annulés ou révisés.

S’exprimant sur sa chaîne Youtube, M. Sean a déclaré qu’une source lui avait dit que la reine était « retournée aux choses qui la faisaient sourire lorsqu’elle était enfant ».

M. Sean a déclaré que le monarque avait commencé à écouter la musique de George Formby, car elle était une grande fan de l’acteur et chanteur anglais.

Il a ajouté : « Peu importe que vous soyez royal ou non, vous pouvez souffrir de solitude, alors comment notre reine combat-elle ce problème ?

« [George Formby] tombé en disgrâce dans les années 50 mais jamais vraiment avec la monarchie, ils étaient toujours très heureux de le voir…

« Selon une très bonne source, c’est exactement ainsi que notre majesté traverse certains des jours les plus sombres.

« Nous savons tous ce que nous entendons par là, quand les gens ont perdu quelqu’un, tout le monde s’affaire pendant les premiers mois…

« Mais ensuite, ils s’occupent de leur propre vie, ce n’est pas différent pour le monarque au pouvoir. »

Le journaliste royal a noté que George Formby s’était même produit au château de Windsor pour la reine mère dans les années 1940 en présence de la reine actuelle.

M. Sean s’est souvenu d’une anecdote impliquant que George Formby soit fait chevalier et comment le « showman » avait une « chose célèbre » où il tombait dans la rue en marchant.

Bien qu’on lui ait dit de ne pas faire l’acte lors de sa rencontre avec la reine, George Formby a trébuché, mais pour le plus grand plaisir de la reine qui l’a ensuite traité de « vilain garçon ».

M. Sean a également affirmé que la reine et la princesse Margaret demanderaient des enregistrements de George Formby même si la BBC avait interdit certaines de ses performances les plus «racées».

La reine aurait également pu faire une bonne impression de l’artiste et aurait aimé le voir lors de spectacles royaux et d’autres événements – malgré une baisse de popularité.

M. Sean a affirmé que la reine revenait sur certains des « moments plus heureux » impliquant George Formby alors qu’elle et d’autres membres de la famille appréciaient ses spectacles.

La reine aurait été forcée d’annuler son déjeuner de Noël annuel cette année, auquel assistent généralement des dizaines de membres de la famille.

L’émission « Ensemble à Noël » sera diffusée sur ITV la veille de Noël à 19h30.

Kate a été rejointe par le prince William et la famille Middleton qui ont soutenu Kate tout au long du concert.

Au cours des dernières 24 heures, 93 045 personnes ont été infectées par le COVID-19, ce qui a battu les précédents records d’infection quotidiens établis cette semaine.

Le professeur Whitty a averti qu’il faudra quelques semaines avant que le pays ne voie le pic et a déclaré que « les records seront beaucoup battus » grâce à la variante Omicron.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré lundi que la modélisation médicale suggère qu’il y a 200 000 infections par jour.