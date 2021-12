Nouvelles de la reine: Sa Majesté occupée après l’annulation de Sandringham avec des rendez-vous clés | Royale | Des nouvelles

Malgré une rupture dans la tradition due à la pandémie de coronavirus pour la deuxième année consécutive, Sa Majesté, 95 ans, a trouvé le temps de nommer 101 avocats et notaires en tant que nouveau conseil de la reine (QC) en Angleterre et au Pays de Galles. Sa Majesté a également approuvé la nomination de huit nouveaux conseillers honoraires de la reine (QC Honoris Causa). Suite à l’annonce de vendredi, Dominic Raab, Lord Chancellor & Justice Secretary, présidera la cérémonie le 21 mars 2022.

M. Raab a ajouté : « Je suis ravi aujourd’hui d’annoncer les prix QC de cette année.

« Je tiens à féliciter tous les récipiendaires de ce titre pour leurs nominations et récompenses à venir.

« Le prix du QC est très recherché, et l’expertise et l’éminence du pool de cette année témoignent de l’excellence de notre secteur juridique de premier plan. »

Avec la recrudescence des cas de Covid à travers le pays, la reine a pris la décision de passer Noël au château de Windsor.

Bien qu’elle ne soit pas censée être seule, ce sera la deuxième année qu’elle annule les festivités traditionnelles de Sandringham.

La reine a également annulé sa traditionnelle fête familiale d’avant Noël à Buckingham Palace.

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, le duc d’York, la princesse royale et vice-amiral Sir Tim Laurence et le comte et la comtesse de Wessex devaient rejoindre Sa Majesté à Sandringham.

La princesse Anne, 71 ans, ne pourra désormais pas rejoindre sa mère au château de Windsor après que le vice-amiral Sir Timothy Laurence, 66 ans, ait été testé positif pour Covid.

JUST IN: Queen a envoyé un message à Philip sur leur dernier Noël à part

Il a dit: « Ne vous mélangez pas avec des gens que vous n’êtes pas obligés de faire. »

Comme signalé le 22 décembre, les cas au Royaume-Uni ont encore augmenté, avec 106 122 signalés ce jour-là.

On pense que le Premier ministre prendra une décision sur les restrictions de Covid la semaine prochaine.