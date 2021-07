Nouvelles de la reine: Sa Majesté plaisante avec les stars de Corrie Bill Roach et Barbara Knox | Royale | Nouvelles

in

La reine a visité le tournage du feuilleton emblématique Coronation Street à Media City UK à Manchester. Là, Sa Majesté a parcouru les célèbres rues pavées de Weatherfield.

Et, arrivant à la porte du Rovers Return Inn, elle a rencontré les quatre personnages les plus anciens de l’histoire de Coronation Street – William ‘Bill’ Roache, Barbara Knox, Sue Nicholls et Helen Worth.

La reine a été remerciée pour sa visite par Mme Knox, qui a déclaré à Sa Majesté que son arrivée “nous a tous donné un tel ascenseur”.

Le monarque a ignoré le compliment et, se concentrant sur le savon, a déclaré qu’il avait été remarquable que le spectacle ait pu “continuer” pendant la pandémie.

Ce à quoi M. Roache a répondu : “Non Madame, c’est vous qui avez continué”.

La reine a ri du compliment avant de continuer à entendre parler des efforts déployés par les membres de l’équipe et la production pour maintenir le spectacle au cours de l’année écoulée.

Le monarque a ensuite déménagé à l’intérieur de l’auberge pour rencontrer d’autres membres de la distribution et de l’équipe.

Cette visite marque le 60e anniversaire de Coronation Street.

La reine a visité Coronation Street pour la dernière fois en 1982, sur son site d’origine à Manchester avant que le feuilleton ne déménage dans de nouveaux studios à Media City à Salford en 2013.

