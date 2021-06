Nouvelles de la reine: Trooping the Color s’est à nouveau dépouillé alors que tous les détails étaient enfin annoncés | Royale | Nouvelles

Buckingham Palace a publié tous les détails de Trooping the Colour de cette année. Le palais a confirmé que la reine ne célébrerait pas son anniversaire officiel à Londres avec un défilé entouré de sa famille et de membres du public.

Comme cela s’est produit au milieu du premier verrouillage national l’année dernière, la reine assistera à un défilé militaire dans le quadrilatère du château de Windsor.

La F Company Scots Guard participera au défilé, tandis que la King’s Troop Royal Horse Artillery tirera un salut royal de 41 canons depuis East Lawn.

Contrairement à 2020, la reine ne regardera pas le défilé seule en compagnie de deux assistants de confiance.

Cette année, son cousin germain et membre actif de la famille royale Prince Edward, duc de Kent, la rejoindra.

Rendant officiels les plans précédemment annoncés, le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué partagé aujourd’hui: “La reine assistera à un défilé militaire dans le quadrilatère du château de Windsor pour marquer l’anniversaire officiel de Sa Majesté, le samedi 12 juin.

“Le défilé sera organisé par la division des ménages et les gardes écossais de la couleur de la reine de la compagnie F seront rassemblés.

“Son Altesse Royale le Duc de Kent, Colonel, Scots Guards, accompagnera la Reine.”

La déclaration a continué à fournir des détails concernant le défilé.

Il disait : « Le défilé sera dirigé par les Foot Guards, qui seront rejoints dans le Quadrangle par la King’s Troop Royal Horse Artillery et le Household Cavalry Mounted Regiment.

“La musique sera jouée par une fanfare de la division des ménages, qui comprendra le 1er bataillon Scots Guards Pipes and Drums.

“À l’arrivée de la reine et du duc de Kent dans le quadrilatère, Sa Majesté et Son Altesse Royale seront accueillis par un salut royal et l’hymne national.

“Le défilé commencera avec la troupe musicale pendant que la fanfare joue.

“La couleur sera ensuite déployée dans les rangs et le défilé se terminera par un deuxième salut royal.

“La King’s Troop Royal Horse Artillery tirera ensuite un salut royal de 41 canons, pour marquer l’anniversaire officiel de Sa Majesté, depuis la pelouse est du château de Windsor.”

