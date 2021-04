Nouvelles de la reine: un historien prédit une déclaration de la reine après la mort du prince Philip | Royal | Nouvelles

Le Dr Anna Whitelock de l’Université Royal Holloway est apparue sur ITV pour discuter des mouvements que la famille royale va maintenant entreprendre et de la manière dont ils changeraient après la mort du prince Philip. Le Dr Whitelock a prédit que la mort du duc d’Édimbourg marquait la fin d’un chapitre et le début d’un nouveau et s’est demandé si la reine suivrait les traces de la reine Victoria lorsque son mari mourrait et se retirerait davantage de la vie publique. L’universitaire a ajouté qu’elle pouvait voir la reine faire une déclaration peu de temps après les funérailles où elle parle des êtres chers que tout le monde a perdus l’année dernière.

S’exprimant sur ITV, on a demandé au Dr Whitelock «maintenant quoi» pour la famille royale.

Elle a répondu: «C’est une grande question, nous sommes à la fin d’un long chapitre de continuité et nous sommes sur le point de commencer un nouveau chapitre d’une longueur inconnue.

«Pour l’instant, à court terme, la famille royale se regroupera autour de la reine qui est maintenant veuve à Windsor.

“Bien sûr, cela fait écho à la reine Victoria qui a reçu cette méchante [name] quand elle s’est retirée pendant plusieurs mois après la mort d’Albert.

«À court terme, je pense que la reine gardera son calme et continuera et elle fera ce qu’elle fait de mieux, c’est-à-dire servir et mettre son devoir avant tout.

«Mais je pense qu’elle, que ce soit dans les prochains jours ou plus, a diffusé une sorte de diffusion.

“Je pense qu’elle sera ravie de souligner qu’elle, comme plusieurs milliers de personnes ont perdu quelqu’un cette année.”

De nombreux radiodiffuseurs ont diffusé leurs émissions régulières pour se concentrer sur la mort du prince Philip.

La famille royale a partagé sur ses comptes de médias sociaux une image de la reine et du duc d’Édimbourg.

La photo était accompagnée d’une citation de la reine en 1997.

Il disait: “Il (Philip) a, tout simplement, été ma force et je suis resté pendant toutes ces années, et moi, et toute sa famille, et ce pays et bien d’autres, lui devons une dette plus grande qu’il ne le prétendrait jamais, ou nous saura jamais.