Nouvelles de la reine: une rangée éclate alors que le monarque est critiqué pour s’être rendu en hélicoptère à Sandringham | Royale | Nouvelles

Son moyen de transport a été critiqué par Graham Smith, le PDG de Republic, une organisation appelant à l’abolition de la monarchie et à l’élection du chef de l’État britannique.

S’adressant à Twitter, M. Smith a noté que l’utilisation par la reine d’un hélicoptère privé est intervenue quelques jours seulement après qu’elle s’est adressée aux dirigeants et aux décideurs mondiaux lors du sommet des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26.

M. Smith a écrit: « Deux jours après avoir dit à tout le monde que nous devions lutter contre le changement climatique, elle utilise à nouveau un hélicoptère alors qu’elle pourrait tout aussi bien se déplacer en voiture. »

Son message a trouvé une réponse mitigée, certains étant d’accord avec sa position tandis que d’autres ont pris le parti de la reine.

L’utilisateur de Twitter SueJon a écrit : « Elle aurait pu facilement prendre une voiture électrique.

« J’abandonne. Je suppose que le changement climatique est réservé aux paysans. »

De même, une utilisatrice des médias sociaux nommée Linda était d’accord avec M. Smith en disant: « Toujours été une règle pour eux et une autre pour nous. »

D’autres, cependant, ont attaqué M. Smith pour sa critique de Sa Majesté à la lumière de son rôle et de son âge.

Un utilisateur de Twitter avec le surnom de John Payne a déclaré : « Pathétique et puéril. Suggérez-vous que personne ne devrait utiliser un hélicoptère à l’avenir ?

« Le chef constitutionnel de l’État a besoin de protection et de soins.

Un autre, appelé Nick Clayton, a déclaré: « Donc, vous savez que les membres de la famille royale et les politiciens volent parce que pour des raisons de sécurité, ils ont besoin d’une escorte et de fermetures de routes / jonctions ? Mieux vaut utiliser un hélicoptère que six voitures. »

Une troisième personne défendant la reine, nommée Aubery Smythe May, a écrit: « Sa Majesté peut faire ce qu’elle veut en ce qui me concerne. »

Enfin, un utilisateur de Twitter appelé James a ajouté: « Obtenez une vie, elle a 95 ans. »

La reine n’aurait quitté sa résidence dans le Berkshire qu’après que ses médecins lui aient donné le feu vert, car elle suivait toujours leurs conseils pour se reposer et n’entreprendre que des tâches légères.

Une source royale a déclaré au Daily Mirror: « La reine espérait qu’elle pourrait toujours passer le week-end à Sandringham et était ravie que ses médecins lui aient donné le feu vert pour voyager.

« Sa Majesté a très hâte d’accueillir sa famille dans sa maison de Norfolk pour les vacances de Noël et il y a beaucoup de préparation à faire à temps pour accueillir tous ceux qui ont été invités.

« La reine a de nombreux souvenirs heureux d’être à Sandringham avec la famille à Noël et était fermement convaincue qu’elle était bien mieux d’être là en personne pour tout superviser autant que possible.

« Mais elle a voyagé sur la compréhension avec ses médecins qu’elle continue de se reposer comme conseillé. »

Ce court voyage est intervenu trois jours après la diffusion de son discours préenregistré lors de la réception du soir à la COP26.

Dans ce document, le chef de l’État a exhorté les décideurs à s’élever au-dessus de la politique du moment et à prendre des mesures pour sauver la planète pour les générations à venir.

Elle a déclaré: « C’est l’espoir de beaucoup que l’héritage de ce sommet – écrit dans des livres d’histoire encore à imprimer – vous décrira comme les dirigeants qui n’ont pas laissé passer l’occasion ; et que vous avez répondu à l’appel de ces générations futures. .

Elle a déclaré : « Que vous ayez quitté cette conférence en tant que communauté de nations avec une détermination, un désir et un plan pour lutter contre l’impact du changement climatique ; et de reconnaître que le temps des mots est maintenant passé au temps de l’action.

« Bien sûr, les bénéfices de telles actions ne seront pas là pour nous tous ici aujourd’hui : aucun de nous ne vivra éternellement.

« Mais nous ne le faisons pas pour nous-mêmes mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants, et ceux qui suivront leurs traces. »

La famille royale a pris des mesures au fil des ans pour réduire son impact environnemental.

Par exemple, le prince Charles et la reine adoptent souvent des voitures électriques lorsqu’ils se rendent à des engagements et le prince de Galles possède une Aston Martin alimentée par des déchets de vin et de fromage.

Cependant, ils ont également utilisé dans le passé des hélicoptères et des jets privés pour des raisons de synchronisation ou de sécurisation.