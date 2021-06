Nouvelles de la Royal Navy: le Royaume-Uni va dépenser 36 millions de livres sterling sur une flotte de mini-bateaux à l’épreuve des balles | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Basé à Liverpool et sur la rivière Mersey, le contrat – attribué aux constructeurs de bateaux Marine Specialized Technology – maintiendra 50 emplois et créera 15 autres dans le nord-ouest de l’Angleterre, selon un communiqué du gouvernement.

L’engin de patrouille de police jouera un “rôle important” dans la défense et renforcera la capacité de “sauvegarder les eaux du Royaume-Uni et de Gibraltar”, selon le communiqué.

Il escortera également les principaux actifs de la Royal Navy à l’intérieur et à l’extérieur des bases navales nationales et étrangères, a déclaré le gouvernement.

La ministre de la Défense, la baronne Goldie, a déclaré : « Cet investissement de 36 millions de livres sterling permet à notre police MOD et aux forces de police de la défense de Gibraltar d’améliorer le service de sécurité vital qu’elles fournissent à nos bases militaires au pays et à l’étranger.

« Conçu et construit par des experts maritimes au Royaume-Uni, ce contrat réaffirme notre engagement à investir dans les connaissances de l’industrie locale et à soutenir la protection et la création d’emplois qualifiés. »

L’engin de 15 mètres pourra transporter trois membres d’équipage et jusqu’à quatre passagers tout en voyageant jusqu’à 30 nœuds.

Ils seront équipés d’un système de vidéosurveillance, de deux jets d’eau Marine Jet Power et renforcés d’une protection pare-balles contre les tirs entrants.

Le responsable du soutien aux opérations maritimes de la police du ministère de la Défense, l’inspecteur Brian McArdle, a ajouté : « Les besoins en matière d’engins sur mesure compilés en collaboration avec Defence Equipment and Support fourniront un engin maritime moderne améliorant les capacités opérationnelles de la police du ministère de la Défense.

“L’achat d’embarcations fait partie d’un projet de remplacement d’embarcations en cours garantissant que la police du ministère de la Défense continue de soutenir le MOD et la Royal Navy pour atteindre les objectifs opérationnels.”

Le Carrier Strike Group 21, dirigé par la Royal Navy, s’est rendu à Gibraltar dans le cadre du déploiement aux côtés de leurs homologues néerlandais et américains.

Le déploiement a été soutenu par la police de défense de Gibraltar (GDP).

Gibraltar est un territoire britannique d’outre-mer mais fait également l’objet d’une revendication territoriale de l’Espagne.

C’était un sujet de discorde lors des pourparlers de divorce de l’UE où le gouvernement espagnol a été accusé d’avoir utilisé le Brexit pour reprendre le territoire.

Il a été capturé en 1704 et en 1713, la Couronne espagnole a officiellement cédé le territoire à la Couronne britannique.

L’Espagne a tenté de reconquérir le territoire à deux reprises.

Lors du référendum sur le Brexit de 2016, Gibraltar a affirmé son droit à ce que son vote soit comptabilisé aux côtés du reste du Royaume-Uni.

Les Gibraltariens ont voté pour rester dans l’Union européenne avec 95,9%.

En novembre, le Premier ministre Boris Johnson a augmenté le financement du ministère de la Défense de plus de 24 milliards de livres sterling au cours des quatre prochaines années.