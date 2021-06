Nouvelles de la Russie : Avertissement de la Troisième Guerre mondiale alors qu’un responsable de Poutine menace de BOMBATTRE des navires britanniques | Monde | Nouvelles

24/06/2021 à 8h00 CEST La frontière quantique a transcendé les limites des particules élémentaires et atteint des dimensions macroscopiques sans précédent, permettant aux scientifiques d’approcher l’état fondamental de la matière à l’échelle du kilogramme. Les particules élémentaires, qui forment la structure la plus élémentaire de la matière, ont des effets quantiques qui ne sont visibles […] More