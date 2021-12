Nouvelles de la Russie : Constitution d’une coalition contre Poutine alors que l’UE se prépare à la guerre | Monde | Des nouvelles

Les dirigeants des trois pays ont fait pression sur l’Union européenne lors d’un sommet mercredi pour les laisser entamer des négociations pour rejoindre le bloc, mais pour l’instant, ils ne devraient obtenir que des assurances de soutien contre toute éventuelle agression russe.

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ont également rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy en marge du sommet de Bruxelles pour chercher à mettre fin au conflit séparatiste dans l’est de l’Ukraine et pour souligner les avertissements de nouvelles sanctions de l’UE contre la Russie en cas d’invasion.

S’exprimant à Berlin, M. Scholz a déclaré : « Toute violation de l’intégrité territoriale aura un prix élevé et nous parlerons d’une seule voix ici avec nos partenaires européens et nos alliés transatlantiques ».

Le ministère russe des Affaires étrangères sur Twitter a exhorté l’Occident et l’Ukraine à mettre en œuvre les accords de paix de 2014 et 2015 qui incluent des échanges de prisonniers, une aide et le retrait des armes.

Le Kremlin a également exigé que l’OTAN abandonne un engagement de 2008 pour permettre à l’Ukraine et à la Géorgie de rejoindre l’alliance si elles remplissent les conditions.

Mais le Premier ministre estonien Kaja Kallas a furieusement riposté aux demandes de Poutine.

S’adressant à Politico, il a déclaré: « Je ne pense pas que la Russie ait le droit de dire quoi que ce soit sur qui a le droit et qui n’a pas le droit de rejoindre [the] Union européenne ou OTAN. »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également déclaré mercredi que la compression par la Russie des approvisionnements en gaz de la Moldavie était une « tentative flagrante » de Moscou d’intimider le gouvernement réformiste de la Moldavie.

Von der Leyen, s’adressant au Parlement européen, a déclaré que l’Union européenne souhaitait de bonnes relations avec la Russie, mais cela dépendait avant tout du comportement de la Russie, faisant d’abord référence à son renforcement militaire à la frontière ukrainienne.

Elle a déclaré : « Nous voyons également la tentative flagrante d’intimider le gouvernement réformiste de la Moldavie en l’écrasant sur l’approvisionnement en gaz à un moment où les prix de l’énergie sont élevés.

« Nous devons protéger nos sociétés et démocraties de ce genre de jeu de pouvoir géopolitique cynique. »

Von der Leyen a déclaré que l’UE avait travaillé en étroite collaboration avec les États-Unis pour élaborer des options allant au-delà des sanctions existantes ciblant les secteurs financier et énergétique de la Russie, les biens à double usage et la défense.

Elle a ajouté : « Notre réponse à toute nouvelle agression peut prendre la forme d’une intensification et d’une expansion robustes de ces régimes de sanctions existants.

« Et bien sûr, nous sommes prêts à prendre des mesures supplémentaires sans précédent avec de graves conséquences pour la Russie. »

L’Ukraine est actuellement le principal point d’éclair entre la Russie et l’Occident. Les États-Unis affirment que la Russie a amassé plus de 100 000 soldats aux frontières de l’Ukraine, peut-être en vue d’une invasion.

Moscou dit que ses actions sont purement défensives.

Le sommet d’une journée sur le « Partenariat oriental » à Bruxelles met en évidence le succès limité de l’approche de l’UE envers les six anciennes républiques soviétiques qu’elle embrasse, toutes dans ce que la Russie considère comme son arrière-cour où elle a des intérêts de sécurité.

Sur les six, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine sont toutes aux prises avec des différends territoriaux avec Moscou. Les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan participent au sommet mais ne cherchent pas à devenir membres de l’UE. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, frappé par les sanctions occidentales pour son bilan en matière de droits humains, est resté à l’écart.

M. Zelenskiy a déclaré après avoir rencontré le président du sommet de l’UE, Charles Michel : « Notre objectif est une pleine adhésion à l’Union européenne ».

Des extraits d’un projet de déclaration finale du sommet, vu par . et qui doit être publié plus tard mercredi, montrent que l’UE « reconnaîtra les aspirations européennes et le choix européen » des cinq pays concernés.

Dans le cadre de l’initiative du Partenariat oriental, l’UE offre de l’argent, une assistance technique et le libre-échange, mais pas l’adhésion.

Mais rejoindre l’UE reste un objectif attrayant, et mercredi la fille du critique emprisonné du Kremlin Alexei Navalny a déclaré qu’elle pensait que même la Russie elle-même deviendrait un jour membre.

S’exprimant au siège de l’OTAN, le Premier ministre géorgien Irakli Garibashvili a exhorté l’Occident à autoriser également son pays dans l’alliance atlantique, un objectif également recherché par l’Ukraine.

Dans une référence voilée à ce que les pays disent être des efforts russes pour contrecarrer leur orientation occidentale, Garibashvili a déclaré aux journalistes : « Chaque État a le droit souverain de choisir sa propre politique étrangère ».

La présidente moldave Maia Sandu a déclaré mardi à . que son pays aspire à rejoindre l’UE et l’a dit à la Russie.