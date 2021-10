Nouvelles de la Russie : État d’urgence aux portes de l’UE alors que le gaz de Poutine s’épuise | Sciences | Nouvelles

Natalia Gavrilita, Premier ministre moldave, a déclaré que les niveaux de pression dans le réseau de gazoducs du pays avaient chuté à des « niveaux critiques ». Elle a déclaré qu’en déclarant l’état d’urgence, la Moldavie sera en mesure d’obtenir du gaz d’autres sources. La Moldavie sollicite désormais une aide d’urgence de l’UE après que la compagnie gazière publique russe Gazprom a réduit ses approvisionnements d’un tiers le mois dernier à la suite de l’expiration d’un contrat à long terme. L’UE a déclaré qu’elle ferait « tout ce qu’il faut » pour aider le pays à sortir de la crise.

Cela intervient après que Gazprom a demandé à la Moldavie de payer plus du double du prix précédent si Gazprom devait continuer à approvisionner le pays en gaz.

La Moldavie dépend entièrement des approvisionnements en gaz russe, 100 % de son gaz provenant directement de Gazprom.

Certains critiques ont accusé Gazprom d’exploiter la crise énergétique actuelle pour faire pression sur le pays après que la présidente pro-européenne Maia Sandu et son parti Action et Solidarité ont remporté des victoires écrasantes lors des dernières élections présidentielles et parlementaires du pays.

Et ce n’est pas le seul cas perçu par les analystes comme Poutine utilisant le gaz comme outil géopolitique dans l’UE.

La Russie a également été accusée de restreindre l’approvisionnement en gaz vers d’autres pays de l’UE en attendant la certification du gazoduc Nord Stream 2.

Nord Stream 2 est le gazoduc qui verra le gaz transiter de la Russie vers l’Europe, en contournant la Pologne et l’Ukraine, via la mer Baltique.

Certains pensent que M. Poutine espère éviter que les règles de l’UE ne soient appliquées à son gazoduc, et alors qu’il essaie d’accélérer le processus de certification des régulateurs allemands, il a resserré l’approvisionnement énergétique en Europe en envoyant moins de gaz par d’autres gazoducs russes.

La Pologne a été indignée par la réduction des approvisionnements européens en gaz par la Russie et a écrit une lettre furieuse à l’UE dans un appel à l’aide.

LIRE LA SUITE: Les archéologues ont découvert plus de 300 squelettes dans une «scène d’horreur»

Signée par le ministre polonais du climat et de l’environnement, Michał Kurtyka, le 19 octobre, la lettre affirme que la tentative du Kremlin de lier l’augmentation des livraisons européennes de gaz à l’achèvement de Nord Stream 2 « ne peut être considérée que comme une tentative trompeuse et manipulatrice et montrer clairement l’instrumentalisation des approvisionnements en gaz par la Russie pour atteindre un objectif politique.

Varsovie estime que Gazprom abuse de son emprise sur le marché énergétique de l’UE, ce qui viole le droit de l’UE et a demandé une enquête sur leur comportement.

La Pologne a souligné que Gazprom n’a fait aucune réservation de capacité supplémentaire via le gazoduc Yamal ou via le système de transport de gaz ukrainien (UGTS), a des approvisionnements limités transitant par Nord Stream 1 et a réduit les installations européennes de stockage de gaz exploitées par Gazprom à un niveau record. meugler.

A NE PAS MANQUER

Un charnier découvert qui est resté secret nazi depuis l’Holocauste [REVEAL]

Boris Johnson face à la rébellion climatique humiliante des députés conservateurs [INSIGHT]

La première greffe de rein de porc au monde « a fonctionné immédiatement » [REPORT]

Et la dernière tournure de la crise moldave s’ajoute sans aucun doute à cette liste.

La lettre disait: « Cela crée une image d’un ensemble de mesures délibérées entraînant une pénurie de gaz en provenance de la Russie accompagnée de la création d’un faux sentiment d’urgence pour démarrer l’exploitation de Nord Stream 2 ».