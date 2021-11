Nouvelles de la Russie : la guerre de Poutine contre le Royaume-Uni alors que les cyberattaques atteignent des niveaux record | Monde | Nouvelles

Le National Cyber ​​Security Center (NCSC) a déclaré qu’il s’était attaqué à un nombre record de cyberincidents au Royaume-Uni tout au long de 2021. Sur tous les rapports d’incidents, la majorité étaient des attaques de rançongiciels provenant de Russie.

Le NCSC, qui fait partie du GCHQ, a déclaré avoir constaté une augmentation de 7,5% des cyberincidents au cours de l’année jusqu’en août 2021, pour un total record de 777.

Paul Chichester, directeur des opérations, a déclaré que « les ransomwares ont certainement dominé une partie importante de l’année » et que l’épidémie de piratage était devenue « mondiale comme une histoire au cours des 12 derniers mois ».

Dans son examen annuel, le NCSC a ajouté qu’un certain nombre d’incidents étaient liés à des États hostiles, dont la Russie et la Chine.

Cela comprenait une campagne mondiale de piratage connue sous le nom de violation de SolarWinds, qui était considérée comme « l’une des cyber-intrusions les plus graves de ces derniers temps » et imputée au service de renseignement étranger de la Russie.

Un autre incident majeur, lié à un acteur soutenu par l’État chinois, a impliqué une attaque contre Microsoft.

Sir Jeremy Fleming, le directeur du GCHQ, les a tous deux décrits dans l’examen comme « deux des cyberincidents mondiaux les plus graves que nous ayons vus ces dernières années ».

Le gouvernement central et le secteur public britannique ne paient pas de cyber-rançons, bien que la réparation des dommages puisse prendre des mois.

Les responsables du NCSC ont toutefois ajouté qu’ils n’avaient pas le pouvoir d’empêcher le paiement de rançons – souvent d’environ 1 million de livres sterling à la fois – par les entreprises aux pirates informatiques, même si cela garantissait la poursuite de l’activité criminelle.

Cela survient après que l’ancien responsable du MI6, Christopher Steele, a déclaré que les dirigeants russes pensaient qu’ils étaient « en guerre » avec le Royaume-Uni et ses alliés.

Il a dit : « Il y a des gens sérieux au sommet de la Russie qui se considèrent en guerre avec nous.

« Le fait que nos politiciens ne veuillent ni reconnaître ni traiter cela est un gros problème. »

Le chef sortant des forces armées britanniques a également averti que la Grande-Bretagne devait se préparer à une guerre avec la Russie.

Le général Sir Nick Carter a déclaré que la Russie est maintenant une menace plus grande en Europe de l’Est qu’elle ne l’était lorsqu’il a commencé à assumer ce rôle il y a huit ans.

Il a déclaré à Trevor Phillips de Sky News : « La Russie considère probablement le contexte stratégique mondial comme une lutte continue dans laquelle, je pense, elle appliquerait tous les instruments du pouvoir national pour atteindre ses objectifs.

« Mais ce faisant, [the Russians] Je ne veux pas déclencher une guerre chaude. Alors oui, d’une certaine manière je pense [Christopher Steele] droit.

« La question, bien sûr, est de savoir comment vous définissez la guerre et moi, en tant que soldat, j’aurais tendance à définir la guerre comme l’acte réel de combattre et de combattre, et je ne pense pas qu’ils veuillent cela.

« Je pense qu’ils veulent essayer d’atteindre leur objectif de manière un peu plus nuancée. »

Cela intervient également alors que le Royaume-Uni et l’Ukraine ont finalisé un traité qui permettra à Kiev de demander des prêts à Londres pour acheter des navires de guerre et des missiles britanniques.

L’Ukraine envisage de dépenser 1,7 milliard de livres sterling pour deux chasseurs de mines, la production conjointe de huit navires lance-missiles et d’une frégate ainsi que l’achat d’armes pour les navires existants.

Ben Wallace, le secrétaire à la Défense, et son homologue ukrainien, Oleksii Yuriyovych Reznikov, ont déclaré dans une déclaration commune : « Nos gouvernements n’ont aucun désir d’être antagonistes, ou de chercher de quelque manière que ce soit à encercler ou à saper stratégiquement la Fédération de Russie ».

Cependant, le couple a également ajouté : « Nous sommes préoccupés par la montée en puissance militaire et l’activité de la Russie autour des frontières de l’Ukraine.

« La souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de l’Ukraine sont incontestables.