Nouvelles de la Russie: la RAF s’est empressée d’intercepter des avions nucléaires alors que Boris sévissait contre les menaces de Poutine | Royaume-Uni | Nouvelles

Vendredi, les typhons britanniques ont été précipités de Lossiemouth, en Écosse, et de Coningsby, dans le Lincolnshire. Ils étaient accompagnés d’un avion de ravitaillement de Brize Norton, dans l’Oxfordshire, en réponse à deux bombardiers russes.

Selon le ministère de la Défense, deux bombardiers russes Tu-160 « White Swan » sont entrés vendredi dans « la zone d’intérêt britannique ».

Dans un communiqué, le ministère de la Défense a déclaré: « Des combattants Quick Reaction Alert Typhoon basés à RAF Lossiemouth & Coningsby ont été brouillés aujourd’hui contre des avions non identifiés s’approchant de la zone d’intérêt du Royaume-Uni.

« Par la suite, nous avons intercepté et escorté deux russes Tu-160 Blackjack, des bombardiers stratégiques à long rayon d’action. »

Les bombardiers russes n’ont pas pénétré dans l’espace aérien britannique et aucun autre détail n’a été donné.

Les données de Mil Radar indiquent que les avions de combat russes se sont approchés de l’espace aérien néerlandais avant d’être interceptés par la RAF et ont été vus se diriger vers le nord dans l’espace aérien international au-dessus de la mer du Nord vers 12h45.

Mariusz Blaszczak, ministre polonais de la Défense, a également déclaré que les Royal Engineers britanniques avaient lancé une mission de « reconnaissance » avec leurs homologues polonais.

Il a déclaré : « Nos soldats coopéreront au renforcement de la clôture de la frontière polono-biélorusse. »

Des exercices impliquant des parachutistes russes ont été conçus pour tester les forces de réponse rapide des alliés en raison d’une « augmentation des activités militaires près de la frontière biélorusse ».

Cela survient alors que la Russie a échangé des barbes avec les membres occidentaux du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi.

L’Estonie, la France, l’Irlande, la Norvège, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont évoqué la crise des migrants lors d’une réunion à huis clos de l’organe de 15 membres.

L’ambassadeur adjoint de la Russie à l’ONU, Dmitri Polyanskiy, a déclaré aux journalistes avant la réunion du conseil qu’il pensait que ses collègues occidentaux du conseil « ont une sorte de penchant masochiste parce que soulever ce sujet, ce qui est une honte totale pour l’UE, devant nous serait très courageux ».

Cela survient également alors que Dominic Cummings a embroché M. Johnson sur l’idée qu’il s’engage dans la crise « très préoccupante » en Europe.

Il a déclaré sur Twitter: « Toutes les blagues mises à part, la situation avec les troupes russes est très très préoccupante, n’est pas du tout couverte correctement par les MSM, et l’idée que ce Premier ministre s’y engage me glace le sang – et bien d’autres dans 70WH . «

Andrew Adonis, membre travailliste de la Chambre des Lords, a répondu: « C’est dommage que vous l’ayez mis là alors. »

Tobias Elwood, ancien ministre de la Défense et président du Comité de défense des Communes, a averti que la crise en Europe devrait inquiéter le Royaume-Uni.

Il a déclaré : « L’agression de la Russie et de la Biélorussie en Europe de l’Est ne s’exclut pas mutuellement et devrait profondément inquiéter l’Occident.

« C’est un test de notre détermination collective.

« Si nous ne sommes pas résolus dans notre soutien à la Pologne et à l’Ukraine, alors l’autoritarisme l’emporte et nous invitons davantage d’aventurisme déstabilisateur. »