Nouvelles de la Russie : les États-Unis avertissent leurs alliés de l’UE que la Russie s’apprête à envahir l’Ukraine et à terminer la guerre de 2014 | Monde | Nouvelles

Selon des sources, Washington est devenu préoccupé par le renforcement militaire à la frontière avec l’Ukraine. Bien que les États-Unis n’aient pas publié l’information, la grande masse de troupes à la frontière, les menaces sur l’approvisionnement énergétique et l’affrontement de migrants entre la Pologne et la Biélorussie suscitent des inquiétudes. Mercredi, la vice-présidente Kamala Harris et Emmanuel Macron ont évoqué la situation.

Selon Bloomberg, deux responsables de l’administration américaine ont affirmé que la Russie avait aidé à orchestrer la crise des migrants entre la Pologne et la Biélorussie.

S’exprimant cette semaine, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a exprimé sa crainte que la Russie ne tente de reproduire son annexion de l’Ukraine en 2014.

Il a admis que les États-Unis sont désormais préoccupés par les informations faisant état d’une activité militaire russe accrue.

M. Blinken a déclaré: « Notre inquiétude est que la Russie puisse commettre une grave erreur en tentant de ressusciter ce qu’elle a entrepris en 2014, lorsqu’elle a amassé des forces le long de la frontière, a traversé le territoire ukrainien souverain et l’a fait en prétendant à tort qu’elle a été provoquée.

« Donc, le livre de jeu que nous avons vu dans le passé consistait à revendiquer une certaine provocation comme justification pour faire ce qu’il, ce qu’il avait l’intention et l’intention de faire.

« C’est pourquoi nous examinons cela très attentivement. »

L’Ukraine et la Russie sont en conflit depuis 2014, date à laquelle cette dernière a annexé la Crimée.

Bien que l’Occident n’ait pas reconnu la revendication de la Russie sur la Crimée, le Kremlin a maintenu une forte présence dans la région et la zone du Donbass.

« La meilleure façon de dissuader une Russie agressive est de faire savoir au Kremlin que l’Ukraine est forte et a des alliés puissants qui ne la laisseront pas seule avec l’agresseur. »

Alors que la Russie a rejeté toute affirmation selon laquelle elle aurait contribué à alimenter la crise des migrants, l’État reste un proche allié du président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Alors que la situation s’aggrave entre la Biélorussie et la Pologne, le président a affirmé qu’il couperait l’approvisionnement en gaz d’un gazoduc russe qui traverse l’État.

Selon un porte-parole du gouvernement allemand, Angela Merkel avait demandé à M. Poutine d’intervenir pour mettre un terme à la crise des migrants.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que la crise actuelle des migrants était due aux échecs de l’UE.

Il a déclaré: « Il est évident qu’une catastrophe humanitaire se profile dans le contexte de la réticence des Européens à démontrer leur engagement envers leurs valeurs européennes.