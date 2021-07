Nouvelles de la Russie : les jets de Poutine interceptent un “avion espion américain” – avertis loin de la frontière | Monde | Nouvelles

in

Les chasseurs russes Su-30 ont intercepté l’avion de patrouille maritime multimission Boeing P-8 Poseidon de la marine américaine au-dessus de la voie navigable, a rapporté ce matin le Centre de contrôle de la défense nationale russe. Les stations radar russes avaient détecté ce qu’elles ont décrit comme une « cible aérienne » s’approchant de la frontière de l’État russe.

Les combattants, des forces d’alerte de réaction rapide de la flotte de la mer Noire, de l’aviation navale et de la défense aérienne, ont été précipités pour enquêter, a expliqué le communiqué.

Le Centre de contrôle de la défense nationale a ajouté : « Les équipages des combattants russes ont identifié la cible aérienne comme étant un Boeing P-8 Poséidon et l’ont surveillée au-dessus de la mer Noire.

La déclaration a affirmé que l’avion, qui appartenait aux États-Unis, n’était “pas autorisé à violer la frontière de l’État russe”.

Par ailleurs, la Russie suit un navire de la marine espagnole dans la mer Noire, a déclaré mercredi l’agence de presse Interfax, citant le ministère russe de la Défense, l’Ukraine et les pays de l’OTAN organisant tous deux des exercices militaires dans la région.

Le ministère a déclaré que le navire espagnol était entré dans la région mercredi pour participer aux exercices militaires Sea Breeze 2021, qui ont commencé à la fin du mois dernier dans la mer Noire et le sud de l’Ukraine et ont impliqué plus de 30 pays.

Le Centre de contrôle de la défense nationale a déclaré : « Les forces et les capacités de la flotte de la mer Noire ont commencé à suivre le navire de patrouille de la marine espagnole Rayo qui est entré dans la mer Noire le 7 juillet 2021, pour participer à l’exercice multinational Sea Breeze des États membres et partenaires de l’OTAN. des pays.”

Le mois dernier, la Russie a affirmé avoir tiré des coups de semonce sur le navire britannique HMS Defender, l’accusant d’incursions dans ses eaux territoriales près de la Crimée dans ce que le président russe Vladimir Poutine a ensuite qualifié de “provocation”.

La Royal Navy a contesté la version russe des événements.

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a ensuite déclaré : « Ce matin, le HMS Defender a effectué un transit de routine d’Odessa vers la Géorgie à travers la mer Noire.

“Comme d’habitude pour cette route, le HMS Defender est entré dans un couloir de séparation du trafic internationalement reconnu.

“Elle est sortie de ce couloir en toute sécurité à 0945 BST (heure d’été britannique).

“Comme d’habitude, des navires russes ont surveillé son passage et elle a été informée des exercices d’entraînement dans son voisinage plus large.”

La mer Noire est largement considérée comme un point d’éclair potentiel, surtout depuis l’annexion de la Crimée par la Russie.

Deux navires russes ont été redéployés de Syrie en raison des inquiétudes apparentes de Moscou concernant les exercices militaires organisés par l’OTAN.

La frégate équipée de missiles de croisière Kalibr, l’amiral Essen, et le croiseur lance-missiles Moskva reviennent de la Méditerranée orientale, a rapporté hier l’agence de presse Interfax.

Un communiqué publié par la marine russe a déclaré : “Après leur arrivée à Sébastopol, les navires reconstitueront leurs réserves matérielles, procéderont à une inspection technique programmée et continueront d’effectuer les tâches prévues conformément au plan d’entraînement au combat de la flotte.”