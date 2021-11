Nouvelles de la Russie : l’UKSA nettoiera des débris spatiaux dangereux après le test de missile de Poutine | Sciences | Nouvelles

L’agence gouvernementale a annoncé un certain nombre d’initiatives pour lutter contre le problème croissant. Deux entreprises, Astroscale et ClearSpace, ont reçu un financement pour rechercher une mission dirigée par le Royaume-Uni visant à éliminer les déchets de l’espace. L’UKSA s’associera également à la société américaine Numerica Corporation, qui fournira une surveillance et un suivi de l’espace (SST) de haute qualité.

Ils travailleront également avec le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA) pour promouvoir la durabilité de l’espace.

Le ministre des Sciences, George Freeman, a déclaré : « La dépendance croissante envers les satellites pour une gamme de services publics quotidiens, de la navigation par satellite à la météorologie, rend le secteur des technologies spatiales de plus en plus précieux pour l’économie britannique.

« Notre stratégie spatiale nationale énonce notre vision d’un secteur spatial britannique florissant qui repousse les limites de l’innovation, y compris un engagement spécifique à diriger l’élimination des débris spatiaux.

« Ces nouveaux projets soutiendront notre rôle de premier plan dans le nettoyage de notre orbite, qui a été négligée depuis bien trop longtemps, et aideront à maintenir les satellites en sécurité afin qu’ils puissent continuer à fournir des services vitaux tels que les communications et la surveillance du changement climatique. »

Les plans ont été annoncés avant que la Russie n’efface un satellite lors d’un test de missile, mais cherchera à éradiquer des nuages ​​de débris similaires.

Cela survient alors que les experts ont averti que le test anti-satellite (ASAT) avait aggravé le problème croissant.

La Russie a confirmé plus tôt cette semaine qu’elle avait effectué un test de missile visant un ancien satellite spatial.

Cette décision a vu les astronautes et les cosmonautes de l’ISS placés en alerte élevée alors que les craintes montaient que la station spatiale pourrait être touchée.

Le ministère de la Défense de Moscou a déclaré dans un communiqué qu’il avait « réalisé avec succès un test » ciblant un satellite russe aujourd’hui disparu qui était en orbite depuis 1982.

Les États-Unis ont qualifié le test de « dangereux et irresponsable », mais la Russie a rejeté la suggestion.

Lors d’une conférence de presse lundi, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré aux journalistes que « la Fédération de Russie a imprudemment mené un test de satellite destructeur », a-t-il déclaré, ayant généré plus de 1 500 morceaux de « débris orbitaux traçables ».

Il a ajouté : « Le comportement dangereux et irresponsable de la Russie met en péril la durabilité à long terme de l’espace extra-atmosphérique et démontre clairement que les prétentions de la Russie à s’opposer à la militarisation de l’espace sont fallacieuses et hypocrites.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a qualifié l’incident d' »inadmissible », ajoutant que les fragments de satellite menacent la vie de tous les astronautes vivant et travaillant dans l’espace.

Il a ajouté : « Avec sa longue et riche histoire dans les vols spatiaux habités, il est impensable que la Russie mette en danger non seulement les astronautes partenaires américains et internationaux à bord de l’ISS, mais aussi leurs propres cosmonautes. »

Et les débris spatiaux seraient un problème croissant.

Selon la NASA, il y a plus de 100 millions de déchets spatiaux de plus d’un millimètre en orbite autour de la Terre.

Le département américain de la Défense a suivi plus de 27 000 gros morceaux de débris orbitaux.

Mais même les plus petits fragments peuvent constituer une menace pour les satellites et la station spatiale.