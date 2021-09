Nouvelles de la Russie : Poutine « envahit » les pays de l’OTAN avec un blitz massif de missiles alors que le pays se renforce | Monde | Nouvelles

in

Les forces de Vladimir Poutine se sont associées à leur ancien membre soviétique, la Biélorussie, pour faire une démonstration de force à ses voisins de tendance occidentale. Les exercices ont culminé avec l’invasion des pays par la Russie pour repousser une énorme frappe d’un « ennemi factice ».

Des images de l’exercice ont montré des systèmes de missiles antiaériens S-400 et des complexes de missiles de défense aérienne Pantsir-S en action.

Ils ont été effectués dans la région d’Astrakhan en Russie – à une distance de frappe de l’Ukraine.

Les jeux de guerre comprenaient également le système de défense aérienne Triumph – conçu pour repousser les avions ennemis de cibler les infrastructures russes.

D’autres images montraient un barrage de tirs des forces russes et biélorusses près de la ville de Brest, en Biélorussie, qui borde la Pologne.

« Les murmures de guerre de la Russie et de la Biélorussie peuvent être entendus de l’autre côté de notre frontière orientale.

« Des milliers de soldats, des centaines d’avions, d’hélicoptères, de lance-roquettes et de chars participent aux manœuvres de Zapad-2021.

L’opération a été lancée peu de temps après que la Russie et la Biélorussie ont annoncé que leurs armées étaient effectivement en train de se combiner.

Alyaksandr Loukachenka, le dirigeant autocratique biélorusse a déclaré que son pays et la Russie avaient effectivement formé « une seule armée » et a semblé confirmer qu’elle visait l’Occident.

“Nous avons effectivement une seule armée, avec l’armée biélorusse formant son épine dorsale dans la direction ouest”, a déclaré M. Loukachenka.

« Si, Dieu nous en préserve, une guerre éclate, l’armée biélorusse sera la première à s’engager dans le combat, et le groupe occidental des forces armées russes se joindra rapidement après pour former une défense commune.

En réponse, le ministre estonien de la Défense, Kalle Laanet, a accusé la Russie et son allié de “tentative délibérée de déstabiliser la sécurité de la région de la mer Baltique et de provoquer une scission des relations alliées au sein de l’OTAN et de l’Union européenne”.

Les exercices s’étendent de la Baltique à la mer Caspienne, tandis que des exercices séparés sont en cours dans l’Arctique et l’Extrême-Orient russe.

M. Poutine est actuellement en auto-isolement après qu’un contact étroit a été testé positif pour Covid.

La Russie a insisté sur le fait que M. Poutine était « en parfaite santé » et que son auto-isolement était une mesure de précaution.