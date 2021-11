Nouvelles de la Russie : Poutine envoie un avertissement à Joe Biden avec une démonstration de puissance militaire en mer Noire | Monde | Nouvelles

La Russie tire des missiles de croisière Kalibr lors d’un exercice de la marine de la mer Noire

Les exercices ont également eu lieu avec deux navires de guerre américains, le navire de commandement phare USS Mount Whitney et le destroyer lance-missiles USS Porter, à proximité. Les deux navires sont étroitement surveillés par les forces et les capacités de la flotte russe de la mer Noire, a rapporté lundi l’agence de presse officielle russe Tass.

La 6e flotte américaine avait précédemment confirmé que ses deux navires avaient été déployés en mer Noire pour des opérations conjointes avec les alliés de l’OTAN et les partenaires régionaux.

Un communiqué publié par le bureau de presse de la flotte russe de la mer Noire a déclaré : « Les équipages des petits navires de guerre anti-sous-marine de la flotte de la mer Noire Yeisk et Kasimov opérant dans le cadre d’un groupe de frappe en surface se sont entraînés à rechercher et à détecter un sous-marin ennemi fictif en interaction avec l’équipage d’un hélicoptère anti-sous-marin Ka-27M.

« Au cours de l’exercice, les équipages des navires ont utilisé leurs propres données et les données sur le sous-marin fournies par l’hélicoptère anti-sous-marin pour rechercher et suivre le sous-marin et ont également attaqué la cible sous-marine, en utilisant des armements de torpilles et des roquettes. grenades sous-marines propulsées.

Navire de guerre anti-sous-marine Yeisk en mer Noire (Image: NC)

Vladimir Poutine, président de la Russie (Image : GETTY)

Au cours des exercices, le personnel militaire des navires de guerre russes a pratiqué la défense aérienne, tirant sur des cibles aériennes avec des missiles sol-air et de l’artillerie.

Les exercices ont eu lieu sur un terrain d’entraînement naval en mer Noire, conformément au plan d’entraînement au combat de la flotte, selon le communiqué.

Un sous-marin de la mer Noire a simulé l’ennemi pendant les exercices, a ajouté le bureau de presse.

Le président américain Joe Biden (Image: GETTY)

Le « Terminator » est un véhicule de combat d’appui-feu à chenilles polyvalent, lourdement blindé et armé, doté d’un armement puissant, d’instruments de conduite de tir avancés et d’une grande maniabilité.

Il est capable de frapper des cibles blindées légères, des chars et des véhicules de combat d’infanterie, et peut fonctionner conjointement avec les systèmes de défense aérienne du champ de bataille lors de combats contre des hélicoptères ennemis et des avions volant à basse vitesse.

Le commandant du district militaire central, le colonel-général Alexander Lapin, a déclaré : « Cette année, nous avons testé avec succès de nouvelles méthodes d’utilisation de véhicules de combat de soutien aux chars dans la 90e division de chars et c’est un événement que nous attendons depuis longtemps.

L’un des nouveaux véhicules de support de char Terminator (Image: NC)

Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin (Image : GETTY)

Il a ajouté : « Nous allons maintenant rendre opérationnelle une compagnie de neuf véhicules de combat de soutien de chars dans un régiment de chars de la 90e division de chars avant la fin de cette année, d’ici le 1er décembre, par décision du ministre de la Défense et sur instruction du chef d’état-major général.

« En juin de l’année prochaine, nous organiserons un exercice d’évaluation opérationnelle plus vaste pour explorer le potentiel d’employer un bataillon de véhicules de combat de soutien aux chars. »

Le commandement militaire central envisageait également la possibilité d’une compagnie de véhicules de combat de soutien de chars pour un régiment de fusiliers motorisés, a expliqué le commandant.

Russie vs Ukraine en termes de puissance militaire (Image: Express)

Il a déclaré : « Je suis profondément convaincu que cette armure s’acquittera avec succès de ses tâches de combat dans un engagement interarmes et conformément aux exigences modernes en tant que véhicule de puissance de feu le plus efficace à la fois pour soutenir les chars et répondre à un large éventail de missions dans les montagnes et dans les localités peuplées.

La mer Noire est une voie navigable stratégique clé, d’autant plus que la Russie a pris la Crimée à l’Ukraine en 2014, ce qui lui a permis de baser des navires dans le port d’Odessa.

Les tensions avec l’Ukraine ont menacé de déborder plus tôt cette année après une forte accumulation de troupes le long de sa frontière avec la Russie, suscitant la crainte d’une invasion, et certains indices laissent penser que cela pourrait se reproduire.

Mer Noire : une voie navigable stratégique clé (Image : GETTY)

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a par la suite déclaré aux journalistes que Washington surveillait la situation.

Cependant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté mardi les informations, insistant sur le fait qu’il n’était pas nécessaire de « perdre du temps » sur des allégations de « faible qualité ».

Il a ajouté : « Le mouvement de notre équipement militaire et de nos unités de l’armée… est exclusivement notre affaire. La Russie n’a jamais menacé personne.