Nouvelles de la Russie: Poutine qualifie Joe Biden d'”homme de carrière” dans une répression brutale -Je ne peux pas travailler avec lui | Monde | Nouvelles

Vladimir Poutine et Joe Biden se rencontreront mercredi à Genève. La Maison Blanche a déclaré que Biden évoquerait des attaques de ransomware émanant de Russie, l’agression de Moscou contre l’Ukraine, l’emprisonnement de dissidents et d’autres problèmes qui ont irrité la relation. M. Poutine a salué l’ancien président Donald Trump comme “un individu extraordinaire et talentueux”, et a déclaré que Biden, en tant que politicien de carrière, était “radicalement différent” de Trump.

S’adressant à NBC News, M. Poutine a déclaré: “Nous avons une relation bilatérale qui s’est détériorée à son point le plus bas ces dernières années.”

Interrogé sur le fait que Biden l’ait traité de tueur dans une interview en mars, Poutine a déclaré qu’il avait entendu des dizaines de telles accusations.

“Ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe le moins du monde”, a déclaré Poutine.

Biden, au début d’une visite de huit jours en Europe cette semaine, a déclaré: “Nous ne cherchons pas à entrer en conflit avec la Russie”.

“Nous voulons une relation stable et prévisible, mais j’ai été clair : les États-Unis réagiront de manière solide et significative si le gouvernement russe s’engage dans des activités préjudiciables.”

Poutine a été interrogé sur plusieurs dissidents russes dont la mort a été imputée à Moscou, dont l’ancien espion du KGB Alexander Litvinenko qui a été empoisonné en 2006.

Poutine a rejeté la question comme une indigestion verbale.

Il a déclaré que certains des responsables de ces décès sont en prison.

Cela intervient alors que le président suisse Guy Parmelin rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine lors du sommet qui se tiendra avec le président américain Joe Biden à Genève, a annoncé vendredi le gouvernement suisse.

Des pourparlers bilatéraux entre la Suisse et la Russie auront lieu mercredi, la Suisse affirmant qu’elle cherchait à maintenir un “dialogue constructif et critique avec la Russie afin de renforcer davantage les relations”.

“La Suisse et la Russie ont des relations étroites dans de nombreux domaines ainsi qu’un dialogue respectueux et bon”, a déclaré Parmelin dans un tweet. “Je suis heureux… je peux rencontrer Vladimir Poutine en marge du sommet de Genève.”

Parmelin rencontrera Biden mardi, a annoncé le gouvernement.