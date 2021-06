Nouvelles de la Russie: Raab enfermé dans un « différend » sur les plans de la Royal Navy en Crimée – averti de la réponse | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Avant que la route du navire ne soit confirmée dans les eaux, M. Raab s’est disputé avec son collègue pour savoir si le navire devait poursuivre sa route. Avant l’incident, M. Raab avait averti que la Russie pourrait essayer d’exploiter le passage du HMS Defender à travers la mer Noire. Telle était l’impasse sur la décision de poursuivre le navire. La décision a été envoyée à Boris Johnson pour passer l’appel final.

Le Premier ministre a approuvé les plans lundi et le destroyer de type 45 a poursuivi sa route.

Un initié a déclaré au Daily Telegraph : « Tout le différend était entre Raab et Wallace, puis il est allé au Premier ministre pour une décision.

“La décision a été envoyée à Defender lundi qu’elle devait traverser ces eaux de manière innocente.”

Le numéro 10 a refusé de confirmer si le Premier ministre avait pris la décision finale sur le passage du navire.

Les initiés de Whitehall ont également réfuté toute allégation de désaccords internes au sein du gouvernement.

Le passage du navire dans les eaux contestées a déclenché une escalade rapide des relations avec la Russie.

Le HMS Defender a été accusé lundi par des navires russes d’avoir violé les eaux territoriales, bien que le Royaume-Uni ne reconnaisse pas l’annexion de la Crimée par le pays.

Après avoir traversé la partie nord-ouest de la mer Noire dans le cadre d’une mission de passage innocent, plusieurs avertissements ont été émis par la flotte de la mer Noire et le service des frontières du service fédéral de sécurité russe.

JUST IN: Brexit en direct: Coveney fait rage contre le complot de Boris pour enfreindre le droit international

Il a dit : « Que pouvons-nous faire ? Nous pouvons faire appel au bon sens, exiger le respect du droit international.

“Si cela n’aide pas, nous pouvons bombarder non seulement dans la direction mais aussi sur la cible, si nos collègues ne comprennent pas

“Je mets en garde tous ceux qui violent les frontières de l’État de la Fédération de Russie sous le slogan de la libre navigation, de telles mesures provocatrices, car la sécurité de notre pays passe avant tout.

“L’intégrité territoriale de la Fédération de Russie est inviolable.

“L’inviolabilité de ses frontières est un impératif absolu, nous veillerons sur tout cela par des moyens diplomatiques, politiques et si nécessaire militaires.”

M. Johnson, cependant, a tenté de calmer les relations et a indiqué que le navire poursuivait des manœuvres de liberté de navigation.

Il a déclaré : « Ce sont des questions du ministère de la Défense, mais si vous voulez mon avis, je pense qu’il était tout à fait approprié d’utiliser les eaux internationales. »

“Il était tout à fait juste que nous devrions indiquer la loi et rechercher la liberté de navigation comme nous l’avons fait, emprunter le chemin le plus court entre deux points, et c’est ce que nous avons fait.”