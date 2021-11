Nouvelles de la Russie : Vladimir Poutine suscite des craintes de guerre alors que la production de masse de missiles nucléaires commence | Monde | Nouvelles

Moscou a affirmé que l’arme à 6 670 mph – qui porte une ogive conventionnelle ou nucléaire – est « imparable ». Le missile a été surnommé le missile Zircon par le Kremlin. Une source russe a déclaré : « Une production en série de missiles Zircon est en cours au NPO Mashinostroyenia [originally known simply as OKB-52], bien que les essais d’État des lancements en surface de ce produit se poursuivront.

Il a également ajouté que les essais de développement en vol du missile hypersonique Zircon à partir d’un porteur sous-marin après deux lancements d’essais réussis reprendraient à partir du sous-marin nucléaire modifié Perm du projet 885M (Yasen-M) en 2024.

Le missile hypersonique polyvalent Zircon est conçu pour frapper des cibles maritimes et terrestres.

Le président Poutine a déclaré plus tôt que les missiles hypersoniques Zircon sont capables de voler à Mach 9 et ont une portée d’environ 620 milles.

La Russie a l’intention d’équiper ses sous-marins et ses navires de surface de systèmes de missiles hypersoniques Zircon.

L’ajout de Zircon à divers navires et sous-marins pourrait augmenter considérablement les capacités globales de la marine russe.

De tels missiles sont préoccupants car les systèmes d’alerte précoce traditionnels des États-Unis pourraient ne pas être en mesure de voir ces armes arriver.

Les armes hypersoniques telles que le 3M22 Zircon russe volent si vite et si bas qu’elles peuvent pénétrer les systèmes de défense antimissile traditionnels.

En fait, elle est si rapide que la pression de l’air devant l’arme forme un nuage de plasma lorsqu’elle se déplace, absorbant les ondes radio et la rendant pratiquement invisible pour les systèmes radar actifs.

La Chine et la Corée du Nord ont également testé de tels équipements, déclenchant une course aux armements dans la région, envoyant un message aux amis et ennemis du monde entier.

Le vice-Premier ministre russe Yury Borisov a déclaré le mois dernier que la Russie avait devancé l’Occident en matière d’armes hypersoniques – et avait l’intention de maintenir son avance.

M. Borisov a déclaré: « Nous avons avancé, en particulier dans le domaine des armes hypersoniques et de celles basées sur de nouveaux principes physiques. »

Il a ajouté : « Nous avons maintenant de sérieux avantages à cet égard sur les principaux pays occidentaux – et nous essaierons de maintenir cette position. »

Ces derniers jours, Moscou a déclaré avoir intensifié sa « coopération » militaire avec Pékin à la lumière des menaces présumées de Washington, notamment des bombardiers nucléaires américains volant près de leurs frontières.

Certains analystes militaires affirment que des innovations comme le Zircon éloignent le développement de la technologie militaire des systèmes basés sur les porte-avions, appelant la marine américaine à reconsidérer entièrement le rôle du porte-avions.

Isabel Sawkins, chercheuse à la Henry Jackson Society spécialisée en Russie, a déclaré que l’union de la Russie et de la Chine pourrait « potentiellement pourrait être catastrophique » pour les puissances occidentales.