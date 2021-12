Nouvelles de la Saint-Sylvestre du Nouvel An : les fêtards d’Écosse et du Pays de Galles entreront en Angleterre au milieu de la peur d’Omicron | Royaume-Uni | Des nouvelles

Des images ont circulé plus tôt cette semaine de lieux d’accueil vidés après que l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont annoncé de nouvelles restrictions, effectives à compter du lendemain de Noël, dans le but de freiner la propagation galopante de la nouvelle variante du coronavirus, Omicron. Quatre jours avant Noël, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a annoncé que les festivités publiques du Nouvel An en Écosse seraient annulées, y compris les célébrations annuelles de Hogmanay.

Mme Sturgeon a déclaré mardi dernier que « malheureusement, […] les célébrations à grande échelle de Hogmanay (le réveillon du Nouvel An), y compris celles prévues ici dans notre capitale, n’auront pas lieu ».

Elle a déclaré à Holyrood: « Nous savons par expérience que si nous attendons que les données nous indiquent de manière concluante que nous avons un problème, par exemple, avec les admissions à l’hôpital, il sera déjà trop tard pour agir pour éviter ce problème. »

Elle a ajouté: «Même si nous en avons tous assez de l’impact de Covid sur nos vies, il est vraiment important qu’au cours de la nouvelle année, nous suivions les conseils pour aider à ralentir la propagation du virus pendant que nous terminons les programmes de rappel accélérés. «

Au Pays de Galles, la règle de six a été remise en place dès le lendemain de Noël, ce qui signifie que seulement six personnes peuvent se rencontrer dans des espaces intérieurs comme des pubs et des cinémas.

Les boîtes de nuit sont désormais obligées de rester fermées dans les trois pays décentralisés – un coup dur pour les entreprises de la vie nocturne avant les célébrations du Nouvel An.

Un maximum de 30 personnes sont autorisées à se rassembler dans des espaces clos et 50 lors d’événements extérieurs.

Ce nombre est légèrement plus élevé en Écosse, car le premier ministre Nicola Sturgeon a limité les événements en salle à 100 personnes debout et le mélange en salle à trois ménages.

Le Premier ministre gallois Mark Drakeford a déclaré que les mesures étaient nécessaires car ils « font face à une situation très grave au Pays de Galles ».

LIRE LA SUITE: Un champion de kickboxing décède après avoir essayé de traiter un «petit virus» à la maison

«Les secteurs de l’hôtellerie, de la vente au détail, des loisirs et de la musique en direct écossais ont tous été détruits au cours des trois dernières semaines.

« On nous a vraiment donné des coups de pied dans les équarrisseurs inutilement. »

Cependant, le gouvernement britannique suspend toute restriction, le secrétaire à la Santé Sajid Javid réitérant que les célébrations du Nouvel An peuvent toujours se dérouler en Angleterre comme prévu.

L’Angleterre est la seule nation britannique à avoir évité la pression pour réimposer certaines limitations à la mixité sociale à la suite du week-end festif.

M. Javid a averti que les personnes qui sonnent en groupe en 2022 devraient « rester prudentes » et se tester avant d’assister à tout rassemblement.

Cependant, le gouvernement continue d’accorder une attention particulière au nombre de personnes non vaccinées qui se retrouvent hospitalisées avec COVID-19 et aux pénuries de personnel qui frappent les services d’urgence et le NHS.

Les données les plus récentes publiées lundi ont montré que 98 515 personnes avaient renvoyé un test positif en une journée, mais les chiffres du week-end de Noël étaient encore plus élevés.

Un nombre record de cas a été signalé en Angleterre le jour même de Noël, avec 113 628 infections confirmées le 25 décembre et 103 558 le lendemain de Noël.