Nouvelles de la santé de Kim Jong-un : le leader « Peaky » pourrait être malade, selon un expert « Mode de vie problématique » | Monde | Nouvelles

in

Cependant, alors que le professeur James Hoare a reconnu que Kim allégé ressemblait de plus en plus à son père Kim Jong-il dans ses dernières années, il a souligné qu’il était tout à fait possible qu’il ait perdu du poids à la suite d’un régime rigoureux, par opposition à la maladie. Des photographies récentes de Kim auraient déclenché des inquiétudes dans l’État ermite, un membre du public affirmant être bouleversé par son apparence «émaciée».

Le professeur Hoare, chercheur associé à la section Japon et Corée de la School of Oriental and African Studies (SOAS) de Londres, a déclaré à Express.co.uk : « Il est difficile de savoir ce que tout cela signifie.

«Je pense que l’on peut à peu près prendre l’histoire de personnes en larmes au sujet de la perte de poids KJU avec une forte dose de sel conçue pour montrer l’amour des gens pour le leader.

« Je suis également assez sceptique quant au diagnostic à long terme.

« On a dit que son père et son grand-père étaient morts pendant des années avant eux, ce qui, je suppose, est vrai pour nous tous !

Le professeur Hoare a noté la similitude entre Kim Jong-un et Kim Jong-il, à qui il a succédé après la mort de ce dernier en 2011, et a admis qu’il avait l’air « pointu ».

Il a ajouté : « Il a mené un style de vie problématique et cela se voit.

JUST IN: Les États-Unis avertissent Pékin de “s’écarter” de la stratégie nucléaire

« Tout le monde dit que leurs larmes ont coulé. »

Dans le clip, qui n’a pas été vérifié de manière indépendante, montre des habitants de Pyongyang regardant un grand écran dans la rue montrant Kim et des responsables du parti assistant à un concert après une réunion plénière de leur Parti des travailleurs de Corée (WPK).

Kwak Gil Seob, qui dirige One Korea Center, un site Web spécialisé dans l’actualité de la Corée du Nord, a déclaré à la BBC que le régime de Kim “ne permettrait jamais la publication d’informations négatives concernant Kim Jong-un”.

Par conséquent, il a déclaré que le clip avait été projeté “pour montrer que Kim Jong-un perd du poids par lui-même”.

Les spéculations sur la santé de Kim se sont propagées comme une traînée de poudre l’année dernière après qu’il ait disparu de la vue du public pendant plus de quinze jours, déclenchant des allégations selon lesquelles il était dans un état végétatif ou même mort à la suite d’une chirurgie cardiaque bâclée.

Kim, qui aurait 37 ans, est largement reconnu pour avoir mené un style de vie extravagant, et à un moment donné, on estime qu’il a fait pencher la balance à près de 300 livres, avec une hauteur de 5 pieds 4 pouces, lui aurait donné un danger dangereux. IMC élevé de 51,2.

En attendant, la Corée du Nord a d’autres problèmes à affronter.

S’exprimant le mois dernier, Kim a reconnu que le pays était confronté à une possible famine, déclarant aux médias d’État : “La situation alimentaire de la population devient maintenant tendue.”

Et dans des propos également rapportés par la KNCA plus tôt cette semaine, il a accusé les responsables du parti de négligence dans ce que les observateurs ont interprété comme une reconnaissance tacite de l’impact du COVID-19 sur son pays.

Officiellement, l’État ermite n’a aucun cas – mais Kim a réprimandé les hauts dirigeants du parti qui, selon lui, avaient “causé un incident grave qui a causé un grand risque pour la sécurité des personnes et de la nation”, sans donner plus de détails.