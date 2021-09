AUKUS : « Le Brexit nous a rendus moins sûrs », déclare Mike Buckley

Convenu le 15 septembre, l’accord d’Aukus entre Canberra, Londres et Washington permet à l’Australie de développer et de déployer des sous-marins à propulsion nucléaire avec l’aide britannique et américaine. Cette décision a provoqué la colère de la Chine et de la France, les syndicats australiens avertissant que l’accord expose le pays à un danger sur plusieurs fronts.

L’Union maritime d’Australie (MUA) a déclaré qu’elle était “totalement opposée” à l’accord d’Aukus.

Embrouillant le Premier ministre australien, le syndicat a déclaré que Scott Morrison aurait dû se concentrer sur la sécurisation des approvisionnements en vaccins Covid et sur l’aide aux Australiens touchés par le verrouillage, au lieu de “poursuivre des accords militaires secrets”.

Le MUA a ensuite ajouté que le pacte de défense “continuerait à aggraver un conflit inutile avec la Chine”, affirmant que l’annonce avait déjà conduit à “des marins bloqués sur des navires charbonniers et à la fermeture de certains commerces”.

Ils ont ensuite ajouté : « Les travailleurs n’ont aucun intérêt à la guerre avec la Chine ou tout autre pays.

« Tous les efforts doivent être faits pour poursuivre des relations pacifiques. »

Nouvelles de l’Australie: les syndicats du pays ont qualifié l’accord d’Aukus d'”imprudent” (Image: GETTY)

Nouvelles australiennes: MUA a déclaré que ” les travailleurs n’ont aucun intérêt dans la guerre avec la Chine ou tout autre pays ” (Image: PA)

MUA a poursuivi que l’accord d’Aukus pousserait l’Australie à essayer d’obtenir des armes nucléaires à utiliser avec les sous-marins prévus par l’accord.

Le syndicat a ensuite souligné que “des sommes d’argent extraordinaires ont été gaspillées” sur le contrat annulé avec la France, et la livraison de sous-marins nucléaires coûtera probablement beaucoup plus cher au pays que cela.

L’Electric Trades Union of Australia (ETU) a également qualifié la décision de Canberra de rejoindre AUKUS comme une “trahison”.

Le secrétaire adjoint national de l’ETU, Michael Wright, a déclaré que l’accord sape « des générations d’emplois australiens hautement qualifiés, sûrs et bien rémunérés dans la construction navale ».

Il a ajouté : « Il est dangereux et illusoire de compter sur des sous-marins nucléaires pour notre défense. »

LIRE LA SUITE: Les Allemands partagent la frustration française du pacte de sécurité britannique

Nouvelles de l’Australie : l’ETU a déclaré qu'”il est dangereux (…) de compter sur des sous-marins nucléaires pour notre défense” (Image: PA)

Nouvelles australiennes: Scott Morrison a déclaré qu’il “ne cherche pas à établir une industrie nucléaire” (Image: PA)

Jeudi, M. Morrison a déclaré qu’il concluait un “pacte pour toujours” avec les États-Unis et le Royaume-Uni, mais qu’il annulait également un contrat de 90 milliards de dollars (48 milliards de livres sterling) avec la France.

À l’origine, l’Australie prévoyait d’acquérir 12 nouveaux sous-marins de classe Attack dans le cadre d’un programme avec le groupe naval français.

M. Morrison a insisté : « Permettez-moi d’être clair : l’Australie ne cherche pas à établir une industrie nucléaire ou à établir une capacité nucléaire civile, et nous continuerons à respecter toutes nos obligations de non-prolifération nucléaire.

En réponse, la France a cherché à retarder un accord commercial UE-Australie prévu sur le contrat prévu de 90 milliards de dollars.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pesé lundi dans la querelle diplomatique et a déclaré que la France avait été traitée de manière inacceptable par les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni.

A NE PAS MANQUER

Nouvelles de l’Australie : la Chine a condamné l’accord comme preuve de la « mentalité de la guerre froide » (Image : EXPRESS)

Dan Tehan, ministre australien du Commerce, a minimisé les craintes que la dispute d’Aukus signifie que Canberra n’obtiendrait pas d’accord commercial avec l’UE.

Il a dit : « C’est tout simplement comme d’habitude quand il s’agit de nos négociations sur cet accord de libre-échange.

« Tout indique qu’il est dans l’intérêt à la fois de l’Union européenne et de l’Australie de poursuivre cet ALE.

La France a rappelé ses ambassadeurs à Washington et Canberra, et Florence Parly, ministre française des Armées, a reporté une rencontre prévue avec Ben Wallace, secrétaire à la Défense.

Nouvelles en Australie : l’accord avec les États-Unis et le Royaume-Uni annule un accord de 90 milliards de dollars avec la France (Image: PA)

La Chine a accusé les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie d’avoir une « mentalité de guerre froide » qui nuirait à leurs propres intérêts.

Le Global Times, géré par l’État, a mis en garde contre une course aux armements pour les sous-marins nucléaires, et a déclaré sinistrement que les soldats australiens seraient probablement les “premiers à mourir” dans une “contre-attaque” chinoise.

Vendredi, le président chinois Xi Jinping a déclaré que les puissances étrangères ne devraient pas être autorisées à s’ingérer dans les affaires du pays.

Selon les médias officiels, il a déclaré : « L’avenir du développement et du progrès de notre pays doit reposer fermement entre nos mains.