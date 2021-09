Nouvelles de la sortie de l’UE de la Hongrie : les Hongrois débattent suite au Brexit avec le retrait de l’Union européenne | Monde | Nouvelles

Nicola Sturgeon lance une attaque fulgurante sur le Brexit

Magyar Nemzet, un journal proche du gouvernement hongrois de Victor Orban, a déclenché la discussion avec un article intitulé « il est temps de parler d’Huxit ». Il a été écrit par Tamas Fricz, un universitaire conservateur étroitement lié au parti Fidesz de M. Orban.

Dans son article, M. Fricz a accusé l’UE de « de plus en plus de traits impériaux » et de « se comporter de plus en plus avec condescendance et arrogance envers les États d’Europe centrale et orientale ».

Il a ajouté : « La Commission européenne, le Parlement européen, la Cour européenne de justice et dans certaines parties le Conseil de l’Europe sont déterminés à nous donner une leçon.

“Encore plus : ils veulent nous punir.”

Il y a eu une fureur à travers l’Europe occidentale plus tôt cette année lorsqu’une nouvelle loi hongroise, rendant illégale la promotion positive de l’homosexualité dans les écoles, est entrée en vigueur.

Il y a de plus en plus d’appels pour que la Hongrie quitte l’UE (Image: GETTY)

Viktor Orban entretient des relations tendues avec les dirigeants de l’UE (Image : GETTY)

Bruxelles retient près de 650 millions d’euros (557 millions de livres sterling) à la Hongrie, qui fait partie du fonds de relance Covid de l’UE.

L’UE a agi en réponse aux «violations de l’État de droit» en Hongrie.

Selon la publication allemande Tichys Einblick, la colère suscitée par cette question a contribué à déclencher un débat sur l’adhésion de la Hongrie à l’UE.

Dans son article, M. Fricz a accusé l’UE de « de plus en plus de traits impériaux » et de « se comporter de plus en plus avec condescendance et arrogance envers les États d’Europe centrale et orientale ».

LIRE LA SUITE : Faites preuve d’empathie ! Craint que les animaux malades « soient confrontés à une mort certaine » en vertu du changement de règle de l’UE

Manifestation contre la politique d’Orban à Budapest (Image : GETTY)

Il a ajouté : « La Commission européenne, le Parlement européen, la Cour européenne de justice et dans certaines parties le Conseil de l’Europe sont déterminés à nous donner une leçon.

“Encore plus : ils veulent nous punir.”

M. Fricz a fait valoir qu’il y avait une divergence fondamentale entre la Hongrie, avec sa culture chrétienne conservatrice, et les États d’Europe occidentale plus libéraux.

Il a fait rage : « Nos chemins ont divergé parce que l’Occident – maintenant consciemment – a rompu avec la morale chrétienne et le système de valeurs et est plutôt en train d’adopter une société mondiale cosmopolite et sans visage basée sur le plaisir de soi et l’autodestruction.

A NE PAS MANQUER

Frost aligne un «arme chargée» pour l’UE alors que les lignes de bataille du Brexit sont tracées [REVEAL]

L’UE reçoit un dernier avertissement de Lord Frost sur l’Irlande du Nord [SHOCK]

Lord Frost déclare que le seuil de l’article 16 a été atteint [INSIGHT]

Orban s’est heurté aux dirigeants de l’UE au sujet des droits des homosexuels (Image: GETTY)

Une manifestation d’extrême droite contre les droits des homosexuels à Budapest (Image: GETTY)

« En revanche, nous, Hongrois, Polonais, Européens de l’Est et du Centre, insistons sur le maintien de nos fondements culturels et religieux millénaires.

« C’est notre vie. Et c’est plus important que tout autre point de vue.

Cependant, toute sortie hongroise de l’UE serait extrêmement controversée au sein de la nation d’Europe centrale, qui reçoit chaque année d’importants transferts fiscaux de Bruxelles.

M. Orban a été accusé de comportement autoritaire, portant atteinte aux médias hongrois indépendants et au système judiciaire.

Brexit : le Royaume-Uni « pourrait avoir besoin d’une grosse dispute avec l’UE », selon Hoey

Les relations entre la Hongrie et Bruxelles se dégradent depuis plusieurs années, avec des tensions majeures apparues lors de la crise des réfugiés de 2015-16.

La Hongrie a rejeté un plan de l’UE visant à redistribuer les réfugiés syriens dans le bloc et se bat actuellement pour empêcher une proposition similaire pour leurs homologues afghans.

En mars, le parti Fidesz d’Orban a quitté le Parti populaire européen, le principal groupe de centre-droit au Parlement européen, avant d’être expulsé.

La Hongrie entretient des relations étroites avec la Pologne, qui a également un gouvernement socialement conservateur et a été accusée de porter atteinte à l’État de droit.

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE en janvier 2020 (Image: GETTY)

Les deux anciens États communistes ont jusqu’à présent été en mesure de bloquer toute action radicale de l’UE contre l’une ou l’autre nation.

Dans son article, M. Fricz admet que quitter l’UE serait un geste dramatique pour la Hongrie.

Il a écrit : « D’un point de vue politique, le fait que l’adhésion donne à chaque citoyen hongrois le sentiment confortable d’appartenir à un Occident démocratique fondé sur une alliance de nations libres devrait plaider en faveur de rester.

« C’est ce à quoi nous aspirons depuis toujours, et après quarante ans de communisme, nous avons enfin atteint cet objectif tant désiré.

« Appartenir à l’une des communautés les plus progressistes du monde est une expérience particulière, et abandonner après quinze ans ne serait acceptable que pour des raisons très valables et graves.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.