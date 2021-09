Nouvelles de la Troisième Guerre mondiale : Pékin insiste sur le fait qu’il va vaincre les États-Unis dans le différend sur la mer de Chine méridionale | Monde | Nouvelles

Pékin est furieux L’USS Benfold, un destroyer américain, a mené une patrouille de liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale. Presque toute la région est revendiquée par la Chine comme ses eaux souveraines, malgré les offres rivales de plusieurs de ses voisins.

Les puissances occidentales refusent d’accepter la revendication de Pékin et envoient fréquemment des navires de guerre dans la région pour faire respecter leur droit à la libre navigation.

Mercredi, l’USS Benfold est passé à moins de 12 milles marins du récif Meiji revendiqué par les Chinois.

Dans un communiqué, la marine américaine a déclaré : « L’USS Benfold a démontré que Mischief Reef, un haut-fond découvrant dans son état naturel, n’a pas droit à une mer territoriale en vertu du droit international.

« Les États-Unis se sont engagés dans des « opérations normales » à moins de 12 milles marins de Mischief Reef.

« Les forces américaines mènent régulièrement des affirmations sur la liberté de navigation dans le monde entier.

« Toutes nos opérations sont conçues pour être menées conformément au droit international et démontrer que les États-Unis voleront, navigueront et opéreront partout où le droit international le permet, quel que soit le lieu des réclamations maritimes excessives et quels que soient les événements actuels. »

Cependant, la visite a suscité une réaction furieuse de Pékin.

Global Times, une publication contrôlée par le Parti communiste chinois, a accusé les États-Unis de « provocation nue » et menacé de « contre-mesures ».

LIRE LA SUITE : Déconnecté de la réalité ! L’eurodéputé français dénonce l’indignation de l’UE face à la pêche – “Je ne le tolérerai pas”

Le journal a averti que la marine chinoise répondrait par des “opérations de reconnaissance” ciblant les “bases et les côtes” américaines.

Il a commenté : « Ce n’est qu’en incitant les États-Unis à goûter à leur propre médecine que nous pourrons toucher les nerfs des États-Unis et de leurs alliés, et remodeler la compréhension qu’a le monde occidental de l’intimidation américaine en mer de Chine méridionale.

« Les États-Unis ont délibérément provoqué des différends en mer de Chine méridionale et ils doivent, à leur tour, endurer les [People’s Liberation Army] contre-mesures de plus en plus fortes contre elle.

« Le jeu entre les deux équipes va continuer à aller à l’extrême. Les États-Unis verront certainement l’APL se présenter à leur porte dans un avenir pas si lointain.

“Et avec la Chine, les États-Unis seront confrontés à l’incertitude qui est de plus en plus difficile à contrôler – les navires de guerre et les avions des deux parties sur les mers porteront une énorme hostilité stratégique mutuelle, et les deux pays ne céderont pas l’un à l’autre.”

Le Global Times a déclaré que si cela se produisait, « il y aurait tôt ou tard un incident entre la Chine et les États-Unis » conduisant à un conflit ouvert.

Cependant, il a exprimé sa confiance que Pékin gagnerait toute guerre pour la mer de Chine méridionale.

La publication contrôlée par l’État a déclaré : « Alors que la Chine est en concurrence avec les États-Unis en mer, elle doit également se préparer aux frictions militaires lorsque les deux parties ne parviennent pas à contrôler leurs différends, ainsi que les éventuels conflits militaires à grande échelle par la suite.

« Une fois que la situation devient incontrôlable et déclenche un affrontement militaire entre la Chine et les États-Unis, nous devons exploiter pleinement notre avantage sur le terrain.

“La Chine gagnera certainement une fois qu’il y aura une guerre.”