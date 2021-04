Nouvelles de la troisième vague: «Risque significatif» de pic dans les cas de Covid cet été met en garde un scientifique | UK | Nouvelles

Le professeur John Edmunds, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE), s’est entretenu hier avec Robert Peston de la probabilité d’une résurgence des cas de coronavirus cet été. Dans un sombre avertissement, il a suggéré que la fin des restrictions de verrouillage pourrait entraîner un pic «inévitable» à moins qu’une plus grande partie de la population ne soit vaccinée.

Les données gouvernementales d’hier montrent que 48,4% ont reçu leur première dose de vaccin, tandis que seulement 12,2% ont eu leur deuxième.

S’exprimant lors de l’épisode de Peston d’hier soir sur ITV, le professeur Edmunds a déclaré: «Nous levons les freins un peu plus tôt… si vous maintenez les freins jusqu’à ce que nous soyons tous vaccinés, ce serait le moyen le plus sûr de le faire.»

Interrogé par M. Peston sur la question de savoir si cela incluait les enfants, il a accepté et ajouté: «Je pense que nous devons vacciner la grande majorité d’entre nous afin de pouvoir maîtriser cette épidémie de manière plus ou moins permanente.»

Le professeur Edmunds a ensuite ajouté: «Si nous allégons les restrictions, des cas se produiront.

«C’est vraiment inévitable, ils se produiront dans la moitié la plus jeune de la population et cela exposera la moitié la plus âgée.»

LIRE LA SUITE: La pandémie de coronavirus ne prendra fin que si le déploiement du vaccin est égal

Le professeur Jeremy Brown, membre du Comité mixte de vaccination et d’immunisation (JCVI), a également averti qu’une troisième vague de Covid pourrait voir des milliers d’autres morts.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Je me sens très soulagé que nous soyons maintenant dans une position où une très forte proportion de la population vulnérable a été vaccinée, donc si le contrôle du virus est perdu, alors les dégâts qu’il peut causer seront relativement restreint.

“Mais quand je dis relativement restreint, ce que je veux dire, c’est qu’une grande troisième vague pourrait encore aboutir à 30 000 à 50 000 décès, potentiellement, si elle était d’une taille similaire aux vagues précédentes que nous avons eues.”

Il a ensuite ajouté que le maintien de la distanciation sociale serait “important” pour réduire les cas, mais a également déclaré que “ceux-ci seront moins nécessaires à mesure que la proportion de la population sera vaccinée”.

NE MANQUEZ PAS …

Hier, le Royaume-Uni a administré 32 326 604 premières doses et 8 170 081 secondes doses de vaccin contre le coronavirus.

Mardi, le NHS a commencé à offrir aux personnes de plus de 45 ans un vaccin avant la date prévue après que tous les adultes de plus de 50 ans se soient vu offrir au moins une dose de vaccin.

Hier, 2491 autres cas et 38 décès ont également été enregistrés dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif.

Au total, le Royaume-Uni a enregistré 4 378 305 cas et 127 161 décès.