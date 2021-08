Nouvelles de la zone euro : la reprise pandémique de l’UE entravée par des chiffres de production industrielle décevants | Monde | Nouvelles

Une publication de données d’Eurostat a montré aujourd’hui que la production industrielle dans la zone euro – se référant aux 19 pays qui ont adopté l’euro comme monnaie – s’est légèrement contractée de 0,3% en glissement mensuel en juin. Les chiffres décevants font suite à la contraction de 1% en mai.

Sur une base annuelle, les niveaux de production industrielle de juin ont augmenté de 9,7%, par rapport à l’augmentation de 20,6% enregistrée en mai.

Cependant, les chiffres sont faussés par les effets de base de l’effondrement de l’activité économique induit par la pandémie de l’année dernière.

Oliver Gatland, économiste au Center for Economics and Business Research (Cebr), qui a analysé les chiffres, a déclaré : ce qui pourrait accentuer les pressions inflationnistes dans la zone euro.

« À la lumière de la perturbation continue des fabricants, les consommateurs sont susceptibles de stimuler la croissance dans l’union monétaire.

“Cebr prévoit une croissance du PIB de 4,9% sur l’ensemble de 2021.”

La légère baisse de la production industrielle en juin reflète la perturbation continue des chaînes d’approvisionnement, un défi majeur pour la reprise économique dans la zone euro cette année, a conclu le CEBR.

JUST IN: Les Écossais furieux du projet de les forcer à chanter l’hymne national britannique

Certains pays ont connu une augmentation de la production industrielle, Malte enregistrant la plus forte croissance de 5,2%, selon le rapport.

Cependant, ceux-ci ont été compensés par un certain nombre d’autres pays connaissant des contractions de la production, l’Irlande et le Portugal affichant les baisses les plus importantes, de 4,4 % et 2,6 % respectivement.

Le rapport ajoute : « Malgré la chute de la production industrielle en juin, certains signes indiquent que la reprise économique de la zone euro se renforce.

« L’un d’entre eux est le déploiement du vaccin, avec environ 73,1 % des adultes dans l’Union européenne ayant reçu leur première vaccination contre le COVID-19 et 62 % étant complètement vaccinés. »

Le taux de vaccination élevé avait favorisé l’assouplissement des mesures de verrouillage, permettant au PIB de croître de 2% entre le premier et le deuxième trimestre, indiquent les chiffres d’Eurostat, dépassant les attentes du consensus et sortant l’union monétaire de sa récession à double creux.

Le rapport a conclu: «Les mesures de verrouillage assouplies ont également donné un coup de pouce au secteur de la vente au détail, avec une croissance mensuelle de 1,5% des volumes de ventes au détail en juin.

« Cebr s’attend à ce que la reprise de la zone euro se poursuive au cours des troisième et quatrième trimestres, avec une croissance du PIB pour l’ensemble de l’année prévue pour atteindre 4,9%.

« Il y a, bien sûr, toujours la peur persistante de la variante hautement infectieuse du delta, qui continue de déferler sur de grandes parties du continent.

“Et rappelle que même si des signes positifs se font jour, la reprise européenne a encore un long chemin à parcourir.”