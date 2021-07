Nouvelles de la zone euro : la variante delta et les cas en forte augmentation pourraient déclencher une crise – analyse sévère | Monde | Nouvelles

Une nouvelle enquête de . a montré que près de neuf économistes interrogés sur 10 ont averti que les nouvelles variantes de Covid sont le plus grand risque pour la zone euro, qui, selon eux, augmentera de 4,5% en 2021. De plus, le dernier tracker de coronavirus de . a révélé des infections, tout en restant dans la plupart des cas en deçà de leurs sommets historiques, sont en hausse dans presque tous les pays européens. Oxford Economics a également collecté des données qui montrent que la variante Delta représente désormais la plupart des nouveaux cas de Covid en Grande-Bretagne, au Portugal et en Autriche, et plus de 40% des infections en Allemagne, en Espagne et au Danemark.

Les chercheurs ont déclaré que l’impact sur les économies respectées est difficile à prévoir pour le moment.

Cependant, les pays où les taux de vaccination sont les plus élevés peuvent être rassurés par l’augmentation modérée des hospitalisations et des taux de mortalité en Grande-Bretagne et en Israël.

S’exprimant devant le Parlement lundi, le nouveau secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, a confirmé que toutes les restrictions restantes en Angleterre seraient levées à partir de lundi prochain, bien que lui et le Premier ministre Boris Johnson aient exhorté la population à rester prudente.

Mais dans un énorme avertissement d’une note de recherche du 12 juillet, Oxford Economics a déclaré: “Néanmoins, si les économies rouvrent et permettent aux cas d’augmenter, les gains économiques pourraient s’avérer illusoires si les absences liées à Covid déclenchent des perturbations majeures pour les entreprises et des cas plus élevés entraînent un plus grand volontariat distanciation sociale.”

Les gouvernements de toute l’Europe refusent jusqu’à présent un retour à des blocages complets par crainte d’une répétition de l’impact économique dévastateur et de la possibilité d’entraver le fort rebond de l’activité au cours du dernier trimestre.

Mais en France, Emmanuel Macron a annoncé des preuves obligatoires de vaccination ou des tests négatifs pour certains espaces publics, quelques jours après la réintroduction des restrictions au Portugal, aux Pays-Bas et dans certaines régions d’Espagne.

Le président français a déclaré que tous les agents de santé du pays devaient se faire vacciner contre Covid d’ici le 15 septembre, ajoutant que la vaccination ne serait pas obligatoire pour le grand public pour l’instant, mais a souligné que les restrictions se concentreraient sur ceux qui ne sont pas vaccinés.

Il a déclaré dans une allocution télévisée à la nation : “Il faut aller vers la vaccination de tous les Français, c’est la seule voie vers une vie normale”.

Les responsables du pays sont convaincus que les mesures Covid devraient rester en place jusqu’à ce qu’une plus grande partie du pays ait été vaccinée.

Mais le ministre allemand de l’Économie, Peter Altmaier, a déclaré qu’un nouveau verrouillage serait “absolument la pire chose et à éviter à tout prix”.

Les Pays-Bas ont cité la variante Delta en hausse comme la raison de la réintroduction de mesures strictes pour les boîtes de nuit, les festivals et les restaurants vendredi.

En Espagne, la région nord de la Catalogne a réduit les heures d’ouverture des bars et les villes voisines de Valence ont été autorisées à rétablir les couvre-feux.

L’ensemble de l’Europe surveille de près les développements en Angleterre lorsque les restrictions seront levées à partir de lundi prochain, de nombreux responsables considérant le plan de réouverture de Boris Johnson comme extrêmement risqué.

Les travailleurs devront toujours s’isoler lorsqu’ils seront avertis par une application officielle – mais cela a toujours entraîné d’importantes pénuries de main-d’œuvre dans l’hôtellerie et d’autres secteurs.