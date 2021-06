Nouvelles de l’accord commercial américain: Joe Biden exhorté à conclure un pacte avec le Brexit Grande-Bretagne MAINTENANT – les rebelles frappent | Politique | Nouvelles

La secrétaire au Commerce international Liz Truss a conclu un accord historique avec les États-Unis sur le différend Airbus-Boeing, qui suspendait les négociations sur l’accord commercial américain. Après des entretiens avec la représentante américaine au commerce Katherine Tai au siège du ministère du Commerce international dans le centre de Londres, les deux parties ont convenu de suspendre les tarifs de rétorsion pendant cinq ans.

Londres et Washington ont convenu de coopérer plus étroitement pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales des économies sans marché.

Maintenant, le sénateur Mike Lee a exhorté les États-Unis à signer un accord avec le Royaume-Uni pour poursuivre la «relation spéciale» entre les deux pays.

Le sénateur de l’Utah a présenté une résolution soutenue par d’autres membres républicains exhortant l’administration Biden à conclure un accord dès que possible, affirmant que l’action était une “évidence”.

S’exprimant au Sénat américain pour présenter la résolution, il a souligné que le Royaume-Uni est l’un de nos “alliés les plus fidèles et les plus fidèles”, et a ajouté: “Nous nous sommes tenus côte à côte pendant deux guerres mondiales et la guerre froide.

« Au 21e siècle, les États-Unis et le Royaume-Uni sont devenus des amis et des partenaires encore plus forts, à la fois dans la lutte contre le terrorisme mondial et pour la liberté, la paix et la prospérité.

“Maintenant, une opportunité s’offre à nous de renforcer cette relation plus que jamais : en concluant un accord de libre-échange entre nos deux nations.”

Le sénateur Lee a fait valoir qu’un accord de libre-échange permettrait « des partenariats commerciaux élargis et des investissements plus importants dans les industries émergentes ».

Il a poursuivi: “Cela servirait de moteur encore plus grand de prospérité et de liberté économique des deux côtés de l’Atlantique.”

LIRE LA SUITE : « Mêmes termes que l’UE ! » Truss fait honte aux travaillistes sur l’accord commercial avec l’Australie



Le membre de premier plan de la Sous-commission judiciaire du Sénat sur la politique de la concurrence, l’antitrust et les droits des consommateurs, a conclu : « C’est une évidence et ce serait un atout considérable au milieu des défis économiques et géopolitiques auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

«La pandémie et les troubles de la chaîne d’approvisionnement ont prouvé que les amis sont inestimables à la rigueur.

“Alors que de nombreuses relations mondiales ont été instables et que de nombreux gouvernements ne savent pas à quoi ressemblera l’avenir de leurs relations commerciales, le Royaume-Uni a été un partenaire solide et sûr.”

Le différend de 17 ans, le plus long de l’histoire de l’Organisation mondiale du commerce, a vu des tarifs de rétorsion préjudiciables imposés sur les produits des deux côtés de l’Atlantique en raison de désaccords sur le soutien aux gros avions civils.

A NE PAS MANQUER :

Rishi Sunak dévoile un coup de maître de 40 milliards de livres sterling pour déclencher le Brexit Grande-Bretagne [REVEAL]

Boris admet que le verrouillage pourrait maintenant se terminer TT après de nouvelles données positives [INSIGHT]

Percée de l’accord commercial américain : Liz Truss fait un grand pas en avant [LATEST]

Un droit de douane de 25% a été imposé sur le whisky écossais single malt par l’administration Trump dans le cadre du différend commercial.

D’autres industries britanniques, notamment le cachemire et les véhicules de construction, ont également été touchées par le différend commercial, qui a rendu les exportations vers les États-Unis plus difficiles depuis octobre 2019.

Dans le cadre de l’accord conclu entre les gouvernements américain et britannique, les deux parties ont également convenu de former un groupe de travail sur l’industrie de l’aviation civile.

Ils ont convenu que les pratiques de recherche et développement ne nuiraient pas à l’autre, ainsi que de coopérer contre les “pratiques non marchandes des pays tiers”.

Des sources du ministère du Commerce international ont déclaré que les négociations sur un accord commercial américain se poursuivraient en temps voulu.

Le commerce entre les deux pays a totalisé 196 milliards de livres sterling en 2019, le Royaume-Uni étant le septième partenaire commercial de marchandises, selon le ministère du Commerce international.

La résolution du sénateur Lee sera débattue lors d’un débat ultérieur dans la salle du Sénat.