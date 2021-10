Nouvelles de l’accord commercial sur le Brexit : le Royaume-Uni remportera un prix Brexit de 9 TILLIONS £ avec un pacte exceptionnel | Politique | Nouvelles

La Grande-Bretagne a demandé en février de faire partie de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), un bloc commercial qui comprend Singapour parmi ses 11 membres. Les ministres ont maintenant fait un pas de plus après qu’Ottawa a exprimé le souhait que le Royaume-Uni se joigne au partenariat, a appris le Daily Express.

Avant l’adhésion, le ministère du Commerce international se prépare à des négociations commerciales avec le Canada pour conclure un accord post-Brexit amélioré.

Les responsables sont sur le point de se mettre d’accord sur un mandat britannique pour les négociations entre les deux pays dans le cadre d’un accord qui stimulera l’économie britannique de milliards de dollars, avec des échanges commerciaux entre les deux pays d’une valeur de 22,4 milliards de livres sterling en 2019.

La secrétaire au Commerce international Anne-Marie Trevelyan s’est entretenue avec son homologue canadienne Mary Ng lors d’un sommet avec ses homologues du G20 à Sorrente mardi et mercredi.

Mme Trevelyan a également eu une réunion constructive avec le ministre singapourien du commerce et de l’industrie, Gan Kim Yong, le futur président du CPTPP.

Un porte-parole de Mme Ng a déclaré qu’elle « avait hâte de lancer des négociations pour un accord de libre-échange global » avec le Royaume-Uni.

Le représentant du ministre canadien du Commerce a également déclaré mercredi soir qu' »un accord adapté aux intérêts bilatéraux spécifiques et aux priorités commerciales pourrait approfondir davantage les relations Canada-Royaume-Uni ».

Ils ont déclaré qu’elle « se félicitait de la candidature du Royaume-Uni à l’adhésion au CPTPP », soulignant clairement l’importance d’élargir le nombre de membres du CPTPP pour inclure les économies « capables et désireuses de respecter ses normes élevées d’engagement et ses résultats ambitieux en matière d’accès au marché ».

Outre Singapour, le bloc de 9 000 milliards de livres compte l’Australie, le Canada et le Japon parmi ses membres, ainsi que Brunei, le Chili, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou et le Vietnam.

Une analyse récente du gouvernement britannique a révélé que l’adhésion au CPTPP dans sa forme actuelle pourrait ajouter moins de 0,1% du produit intérieur brut d’avant la pandémie sur le long terme.

Mais les ministres affirment que l’accord verrouille l’accès au marché et constitue un moyen important de gagner de l’influence dans une région de plus en plus dominée par la Chine.

Mme Trevelyan a également admis qu’il n’y avait pas encore de calendrier pour les pourparlers avec les États-Unis en vue d’un accord.

Un accord commercial américain est également considéré comme un prix majeur de la sortie de l’Union européenne pour le gouvernement britannique, mais constitue le premier défi majeur pour le nouveau secrétaire au Commerce international.

Mme Trevelyan a ajouté mercredi soir : « Nous n’avons pas de date dans l’agenda.

« Ce que nous avons, c’est un dialogue continu sur l’opportunité d’examiner secteur par secteur les domaines clés qui, nous le savons, feront partie de cet accord complet et complet en plein cours. »