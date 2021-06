Nouvelles de l’accord commercial sur le Brexit: Truss va “saisir un prix scintillant” – les pourparlers pour rejoindre le bloc de 9 TN £ commencent Politique | Nouvelles

Luis Fernando Pena reconnu pour son rôle d’Ulises dans Amarte Duele aura un enfant pour la première fois, et l’acteur a partagé la nouvelle via ses réseaux sociaux. Dans les stories postées hier, justement à l’occasion de la célébration de la fête des pères, Fernando et sa compagne Aly Noris ont commencé leur grande révélation […] More