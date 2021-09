Nouvelles de l’aéroport d’Heathrow: la force frontalière a fait exploser les files d’attente pendant la pandémie de Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Des milliers de voyageurs se sont rassemblés vendredi à l’aéroport de l’ouest de Londres, avec des informations faisant état de personnes attendant plusieurs heures pour passer le contrôle des passeports. Le ministère de l’Intérieur, qui est responsable de la Force frontalière, a admis que la situation était « inacceptable » et a promis une action.

Vendredi soir, les pires scènes ont été enregistrées, avec des informations faisant état de passagers tombés malades pendant la file d’attente.

Des photographies publiées sur les réseaux sociaux montraient un grand nombre de personnes entassées, malgré la pandémie de coronavirus.

Un certain nombre de voyageurs ont exprimé leur frustration sur Twitter et d’autres sites de médias sociaux.

L’un d’eux a écrit : « Il y a des gens qui s’effondrent dans les arrivées du terminal 5 en raison de la surpopulation et de l’absence de ventilation. Certaines mesures de sécurité Covid. »

Un deuxième a commenté : « Horrible bouilloire aux arrivées du terminal 5 d’Heathrow ce soir.

« Pas de force frontalière. Pas d’aération. Pas de sorties de secours. Pas d’explication.

« J’y suis resté plus d’une heure. Les gens s’évanouissent. L’équipe au sol du squelette d’Heathrow paniquée ne sachant pas quoi faire.

Un autre a ajouté: “Wow, je n’ai jamais rien vu de tel qu’Heathrow en ce moment pour le contrôle des passeports.

Il y a une proportion particulièrement élevée d’enfants de moins de 12 ans, qui prennent plus de temps à traiter car ils ne peuvent pas utiliser les portes électroniques.

Heathrow a déclaré qu’il avait “aggravé” le problème avec Border Force, à qui il a demandé de fournir des ressources supplémentaires.

Un porte-parole de l’aéroport a déclaré : « Nous sommes vraiment désolés que les passagers aient été confrontés à des temps d’attente inacceptables à l’immigration en raison du trop petit nombre d’officiers des forces frontalières en service.

« Border Force était conscient de la demande supplémentaire des familles et nous sommes très déçus qu’ils n’aient pas fourni suffisamment de ressources.

«Nous avons des collègues d’Heathrow supplémentaires pour nous aider à gérer les files d’attente et à distribuer le bien-être des passagers, y compris l’eau, mais nous avons besoin que chaque bureau d’immigration soit doté de personnel aux heures de pointe.

“Nous avons intensifié cela avec Border Force et nous attendons d’eux qu’ils fournissent un meilleur service pendant le reste du week-end.”

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a qualifié la situation d'”inacceptable” et a promis que des mesures seraient prises.

Il a commenté : « Tout au long de la pandémie, nous avons été clairs sur le fait que les temps d’attente peuvent être plus longs car nous nous assurons que tous les passagers se conforment aux mesures de santé mises en place pour assurer la sécurité du public britannique. Cependant, les très longs temps d’attente que nous avons vus à Heathrow hier soir sont inacceptables.

« Border Force révise rapidement ses listes et sa capacité et déploie de manière flexible notre personnel à travers l’aéroport pour améliorer les temps d’attente.

“Le ministère de l’Intérieur a ajouté que Border Force travaillait en étroite collaboration avec l’aéroport d’Heathrow et ses compagnies aériennes et s’était engagé à garantir que les passagers aient “un voyage sûr et sans tracas”.