Nouvelles de l’affaire Matt Hancock: la théorie de la caméra espion du secrétaire à la Santé a fait l’objet d’une enquête | Royaume-Uni | Nouvelles

Matt Hancock : Denise Welch critique la déclaration de Boris Johnson

Il y a de plus en plus d’appels pour que le secrétaire à la Santé démissionne suite à l’incident, qui a enfreint les directives du gouvernement en matière de distanciation sociale. Vendredi, M. Hancock s’est excusé pour ses actions en commentant: “J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé.”

Boris Johnson est à ses côtés et “considérait l’affaire close”.

David Videcette, un ancien détective qui a aidé à enquêter sur les attentats du 7/7 à Londres, a suggéré qu’une “caméra secrète était dissimulée dans un détecteur de fumée”.

Les images, obtenues par The Sun, semblent avoir été filmées depuis l’intérieur du bureau de M. Hancock à Whitehall.

S’adressant au Daily Telegraph, des initiés du gouvernement ont déclaré qu’il était “inouï” que des caméras soient placées dans les bureaux des ministres.

Matt Hancock s’est excusé pour ses actions (Image: GETTY)

M. Hancock a été photographié en train d’embrasser Gina Coladangelo (Image: GETTY)

Dans la vidéo, qui dure une minute et 16 secondes, on peut voir M. Hancock embrasser et embrasser Gina Coladangelo, 43 ans.

Le secrétaire à la Santé a embauché Mme Coladangelo, qu’il a rencontrée alors qu’ils étudiaient tous les deux à Oxford, l’année dernière.

S’adressant au Daily Mail, le Dr Alan Mandoza, du groupe de réflexion Henry Jackson Society, a déclaré que la police devait enquêter pour savoir si une puissance étrangère était impliquée.

Il a commenté : « Compte tenu de la gravité, tous les autres bureaux ministériels devront désormais être immédiatement balayés pour voir quels autres appareils d’écoute et d’enregistrement fouinent les ministres.

La femme de Matt Hancock photographiée samedi (Image: GETTY)

« Des mesures devraient également être prises pour déterminer si cet incident a été mené par un fonctionnaire mécontent ou – compte tenu de sa sophistication et de sa gravité – des agents d’un État hostile. »

La vidéo semble être un enregistrement sur téléphone portable de séquences d’un écran de type CCTV.

M. Hancock, marié et père de trois enfants, se serait retiré dans la maison familiale de West Suffolk.

Sa femme, Martha, reste à leur adresse à Londres et a été photographiée en train de promener son chien.

Matt Hancock et Gina Coladangelo photographiés à l’extérieur de Downing Street (stock photo) (Image: GETTY)

La Grande-Bretagne continue de vacciner contre le coronavirus (Image: GETTY)

S’adressant au Mail, un expert en sécurité a déclaré : « Au cours de toutes mes années de travail dans ce domaine, je n’ai jamais vu une caméra placée dans un bureau comme celui-ci.

« Un bureau est un espace privé et cela soulève toutes sortes de problèmes.

“Pour moi, cela ressemble plus à une petite caméra secrète qui a été placée dans un luminaire.”

M. Videcette, désormais écrivain policier, est parvenu à une conclusion similaire sur Twitter.

L’animateur de la BBC fait creuser Matt Hancock pendant « Any Questions ? »

Il a tweeté: “En regardant l’angle des plans de son corps à corps avec son amant, et en supposant que le bureau de Matt Hancock est une image miroir de celui-ci à l’autre bout du bâtiment, ce serait mon évaluation que la caméra secrète était cachée dans la fumée détecteur dans son bureau.

« Si quelqu’un peut placer une caméra secrète dans le bureau d’un ministre si facilement, c’est un énorme problème de sécurité, et la prochaine fois, ce sera peut-être une bombe.

Le parti travailliste a exhorté M. Johnson à limoger son secrétaire à la Santé.

Le Royaume-Uni continue de lutter contre la pandémie de coronavirus (Image: GETTY)

Anneliese Dodds, la présidente du parti, a déclaré: «L’acte d’accusation contre Matt Hancock comprend le gaspillage de l’argent des contribuables, laissant les maisons de soins exposées et maintenant accusé d’avoir enfreint ses propres règles Covid.

« Sa position est désespérément intenable. Boris Johnson devrait le licencier.

Des sources proches de Dominic Cummings, qui a critiqué M. Hancock à plusieurs reprises depuis qu’il a été limogé en tant que conseiller en chef de M. Johnson, ont nié avoir joué un rôle dans la fuite.