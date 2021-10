Nouvelles de Lakhimpur Kheri: le ministre de l’Union, Ajay Mishra Teni, exige une indemnisation de 50 lakh Rs pour chaque travailleur du BJP tué dans des violences

in

Le ministre de l’Union Ajay Mishra He a allégué qu’une foule violente avait attaqué les travailleurs du BJP avec des bâtons et des épées et les avait tués.

Le ministre de l’Union, Ajay Mishra Teni, a exigé aujourd’hui Rs 50 lakh à titre d’indemnisation pour les familles de chaque travailleur du BJP tué dans les violences de Lakhimpur Kheri. Mishra a également demandé une enquête du CBI ou du SIT sur l’affaire. «Je demande que Rs 50 lakh soient donnés aux familles de chaque travailleur du BJP qui ont été tués hier. L’affaire devrait faire l’objet d’une enquête soit par le CBI, le SIT ou par un juge en exercice/retraité et des mesures strictes devraient être prises contre les coupables », a déclaré Teni.

Il a allégué qu’une foule violente avait attaqué des travailleurs du BJP avec des bâtons et des épées et les avait tués. « Des vidéos montrent que certains agresseurs ont demandé à nos travailleurs de dire que je leur avais demandé de faucher les agriculteurs. Les allégations contre mon fils sont totalement sans fondement. S’il avait été là, il aurait été tué », a affirmé le ministre d’État.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a annoncé qu’il fournirait Rs 45 lakh à titre de compensation et un travail gouvernemental aux familles de 4 agriculteurs décédés à Lakhimpur Kheri hier. «Les blessés recevront Rs 10 lakh. Le FIR sera enregistré sur la base des plaintes des agriculteurs. Un juge à la retraite de la Haute Cour enquêtera sur l’affaire », a déclaré l’ADG (Law & Order) Prashant Kumar.

Des violences ont éclaté hier après que quatre agriculteurs auraient été fauchés par une voiture appartenant au fils d’Ajay Mishra Teni. Le CM adjoint de l’Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, était en visite hier à Lakhimpur Kheri et des voitures étaient en route pour le recevoir. Selon certaines informations, les véhicules appartenaient à Ashish Mishra, fils d’Ajay Mishra. Les agriculteurs qui protestaient ont arrêté les voitures près de la zone de Tikunia, ce qui a provoqué des affrontements. Les manifestants ont allégué qu’Ashish Mishra avait écrasé les manifestants, tuant 4 d’entre eux, une allégation démentie par le ministère de la Santé Mishra. Des violences ont éclaté après l’incident au cours duquel quatre autres personnes, dont le conducteur de la voiture du leader du BJP, ont été tuées. Pendant ce temps, la police de l’UP a enregistré un FIR contre le fils d’Ajay Mishra et plusieurs autres personnes en rapport avec l’incident.

