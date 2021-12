Nouvelles de l’Alaska : Changement historique dans le paysage arctique alors que les castors migrent en masse | Monde | Des nouvelles

Le castor nord-américain a élargi son aire de répartition ces dernières années et colonise maintenant le territoire arctique, ont découvert des chercheurs.

Plus de 12 000 étangs de castors ont été cartographiés dans l’ouest de l’Alaska – le double de la quantité trouvée dans la région il y a 20 ans.

Et, entre 1949-55, aucun étang de castors n’était présent – comme le montre la photographie aérienne.

Le rapport Arctic Report Card 2021 de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis a mis en évidence les changements.

Rédigé par des membres de l’Arctic Beaver Observation Network (A-BON), dont le Dr Helen Wheeler de l’Université Anglia Ruskin (ARU), le rapport détaille comment les scientifiques utilisent l’imagerie satellite pour tracer la marche des castors dans la toundra arctique.

Les castors sont capables de modifier les paysages en créant des étangs et en détournant le débit des rivières.

Les étangs créés par les barrages de castors augmentent les eaux de surface, ce qui, dans l’Arctique, fait fondre le pergélisol, libérant à son tour des gaz à effet de serre, du méthane et du dioxyde de carbone.

En conséquence, des recherches menées dans l’ouest de l’Alaska ont montré que les castors sont le facteur dominant dans près des deux tiers (66 %) des cas où les eaux de surface ont augmenté.

Ces nouveaux étangs peuvent également conduire à l’introduction d’autres nouvelles espèces, notamment des poissons et des invertébrés.

Le Dr Wheeler, maître de conférences en zoologie à l’Université Anglia Ruskin (ARU), cartographie actuellement l’impact des castors dans le Nord-Ouest

Il a déclaré : « Le véritable impact de la propagation des castors dans l’Arctique sur l’environnement et les communautés autochtones qui y vivent n’est pas encore pleinement connu.

« Cependant, nous savons que les gens sont préoccupés par l’impact des barrages de castors sur la qualité de l’eau, le nombre de poissons en aval des barrages et l’accès pour leurs bateaux.

« L’abondance de végétation, en particulier d’arbres et d’arbustes ligneux, semble aider les castors à prospérer sur des terrains auparavant inhospitaliers, et nous trouvons également des huttes de castors à des altitudes de plus en plus élevées, y compris au-dessus de la limite des arbres.

« Que leur expansion vers le nord soit entièrement due au changement climatique ou à l’augmentation des populations à la suite de réductions historiques du piégeage des castors pour la fourrure et la nourriture, ou une combinaison des deux, n’est pas tout à fait clair, mais nous savons que les castors ont un impact significatif sur les écosystèmes qu’ils colonisent.

Cela survient après que les castors ont été relâchés dans la nature en Angleterre en août.

Les créatures ont reçu des protections légales en Angleterre, érigeant en infraction le fait de les capturer, de les tuer, de les déranger ou de les blesser délibérément – ​​ou d’endommager leurs sites de reproduction ou leurs lieux de repos, dans le cadre des efforts visant à soutenir leur rétablissement.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales lance une consultation de 12 semaines sur de nouvelles réintroductions de castors dans la nature et la gestion des populations sauvages existantes en Angleterre.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré : « Nous nous engageons à offrir des opportunités de réintroduction d’espèces autrefois indigènes, telles que les castors, où les avantages pour l’environnement, les personnes et l’économie sont évidents.

« Mais nous comprenons également qu’il y a des implications pour les propriétaires fonciers, nous adoptons donc une approche prudente pour nous assurer que tous les impacts potentiels sont soigneusement pris en compte. »

Rob Stoneman des Wildlife Trusts a salué la nouvelle.

Il a déclaré : « Il existe un ensemble impressionnant de preuves pour montrer comment les castors peuvent aider à améliorer la qualité des rivières et des zones humides et la faune qu’ils soutiennent, améliorer la qualité de l’eau et réduire les risques d’inondation, ainsi que contribuer au stockage du carbone.

« Les castors sont fabuleux – ils peuvent faire tout cela gratuitement. »

Cependant, il a également ajouté : « Les castors sont des animaux sauvages – et à mesure que leurs populations se développeront, leurs activités devront être gérées. »

Il a déclaré que les fiducies continueraient de jouer un rôle central dans le retour des castors de manière responsable.