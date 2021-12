Nouvelles de l’Allemagne: effondrement de Covid alors que 60 millions de doses de vaccin manquent | Monde | Des nouvelles

L’Allemagne se rapproche de l’obligation pour ses citoyens de se faire vacciner contre Covid, empêchant ceux qui choisissent de ne pas se faire piquer de vivre leur vie normalement. Mais les calculs internes du gouvernement ont révélé que le pays est loin du nombre de doses dont il a besoin pour atteindre ses propres objectifs de vaccination.

Début décembre, le nouveau chancelier Olaf Scholz a annoncé un plan majeur pour accélérer le déploiement du vaccin Covid.

D’ici la nouvelle année, a-t-il déclaré, 30 millions de doses supplémentaires auront été administrées.

Il a insisté : « J’assume la responsabilité d’agir enfin.

Les rapports révèlent maintenant qu’il est hautement improbable que l’objectif soit atteint en raison d’un manque de fournitures.

Des calculs internes du ministère allemand de la Santé ont montré qu’il manquait 30 millions de doses pour administrer des vaccins de rappel, selon Business Insider.

30 millions supplémentaires seraient nécessaires pour administrer les premier et deuxième vaccins lorsque l’adoption devrait reprendre avant l’introduction des mandats au début de l’année prochaine.

Les estimations suggèrent que jusqu’à 18 millions d’Allemands seront touchés par cette pénurie.

Ils ne seront pas les seuls choqués par la nouvelle.

M. Lauterbach est en contact avec les producteurs et les distributeurs de vaccins pour tenter de combler l’écart entre l’offre et la demande de vaccins.

Il a suggéré que la position de l’Allemagne au sein de l’UE pourrait entraver la vitesse à laquelle il peut mettre la main sur de nouvelles doses.

Le politicien du SDP a déclaré : « Je travaille depuis des jours à éliminer cette pénurie de vaccins… »

« [I am attempting to procure vaccines] via tous les canaux disponibles. Nous ne pouvons rien laisser de côté ici.

« J’utilise également les canaux que nous avons directement avec les entreprises, mais tout doit fonctionner conformément à l’UE. »

L’Allemagne a jusqu’à présent donné près de 135,5 millions de doses de vaccin Covid, selon le tracker Covid de ., mais a été incitée à augmenter ce chiffre à la suite de la variante Omicron.

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.