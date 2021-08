Nouvelles de l’Allemagne: Macron pris à part pour le plomb du vaccin français | Monde | Nouvelles

Macron considère les combats avec le Royaume-Uni comme une “bonne politique”, selon Anand Menon

Le président français a annoncé sur Twitter que la France avait administré dix millions de jabs COVID-19 au cours du mois dernier. Il a accompagné cela d’un graphique montrant la France dépassant les États-Unis et l’Allemagne sur une mesure clé du vaccin.

Le graphique indique que 67,5% de la population française a reçu au moins une dose de coronavirus, contre 62,8% pour l’Allemagne et 59,6% pour les États-Unis.

Début juillet, la France accusait un retard important sur les deux nations.

M. Macron a déclaré : « Ensemble, nous y arriverons.

« Parce qu’ensemble la France est plus forte, plus solidaire, plus civile, plus responsable. Faisons-nous vacciner. Nous sommes la France.

Cependant, Bild, un tabloïd allemand populaire, a souligné que l’Allemagne avait entièrement vacciné une proportion plus élevée de sa population.

Il a déclaré: “Ce que Macron n’a pas dit, cependant: la France est toujours derrière l’Allemagne en ce qui concerne les personnes entièrement vaccinées (51 contre 56,1%).”

La France a introduit des laissez-passer de santé Covid controversés, qui sont requis si les citoyens souhaitent passer du temps dans les restaurants, monter dans les trains et visiter de nombreux autres espaces publics.

Ceux-ci indiquent si une personne a été vaccinée, guérie du coronavirus ou a eu un test Covid négatif.

S’adressant au Parisien, le ministre français de la Santé Olivier Veran a admis que les laissez-passer sont conçus pour augmenter la pression pour se faire vacciner.

Il a déclaré: “C’est une incitation pour les gens à se faire vacciner, à se faire tester ou à ne pas se rendre dans des endroits où il y a beaucoup de monde.”

Les injections COVID-19 se sont avérées très efficaces pour prévenir les décès et les maladies graves chez ceux qui attrapent le coronavirus.

Plus tôt cette semaine, le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a affirmé que les vaccins avaient évité 60 000 décès et 66 900 hospitalisations à travers le Royaume-Uni.

Cependant, les laissez-passer se sont révélés controversés, avec des manifestations importantes et parfois violentes à travers la France.

Les autorités françaises estiment que 237 000 personnes sont descendues dans la rue le week-end du 7 au 8 août.

M. Veran a dénoncé l’influence de ceux qui sont “anti-vax, anti-science et anti-État”.

Il a ajouté : « Quel que soit le nombre de manifestants, il sera toujours inférieur au nombre de Français qui en même temps se font vacciner qui en représentaient le double samedi.

« Je suis prêt à écouter leurs peurs et à tout faire pour les rassurer, mais il arrive un moment où ça suffit. »

La police française a été chargée de renforcer la sécurité après l’attaque d’un certain nombre de sites de vaccination et de centres de test Covid.

Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a écrit à la police française pour exiger une action plus forte.

Les chiffres de son ministère montrent des actes de vandalisme dans 15 centres de vaccination et cinq sites de test depuis le 12 juillet.

M. Veran a fermement condamné les violences.

Il a déclaré : « Ces dernières semaines, tout en répondant une nouvelle fois à l’appel à vacciner la population et à augmenter notre capacité de dépistage afin d’endiguer l’épidémie, plusieurs de nos professionnels ont été lâchement attaqués pour avoir fait leur travail.

« Je n’accepterai aucune violence, intimidation, atteinte à leur intégrité physique ou à leurs outils professionnels. Attaquer nos professionnels de la santé, c’est attaquer la nation. »

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.