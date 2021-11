Nouvelles de l’Allemagne: Merkel appuie sur le bouton de panique du verrouillage alors que Covid explose | Monde | Nouvelles

Ceux qui, pour diverses raisons personnelles, ont choisi de ne pas se faire vacciner contre le Covid sont confrontés à des restrictions accrues et ciblées à travers le monde. L’introduction de confinements contre les non vaccinés uniquement en Autriche et, dans les semaines à venir, en Allemagne est peut-être l’exemple de séparation le plus extrême à ce jour.

Le nouveau gouvernement social-démocrate (SDP) a averti aujourd’hui que ces 14 millions d’Allemands qui n’ont pas été vaccinés seront empêchés, probablement sous la menace d’amendes, d’utiliser les transports en commun et d’aller travailler.

Pendant ce temps, des millions d’autres citoyens seront autorisés par l’État à mener leur vie normalement (à l’exception de travailler et de voyager aux côtés de leurs amis et parents non vaccinés).

Le SDP et ses partenaires de coalition présenteront jeudi ces plans au parlement pour approbation.

Ils ont été étiquetés comme une forme d’« apartheid de confinement ».

Dirk Wiese, le chef adjoint du groupe parlementaire SPD, était tout à fait disposé à admettre qu’« il s’agit en fait d’un confinement pour les non vaccinés ».

Le rédacteur en chef du Daily Skeptic, Toby Young, a déclaré à Express.co.uk : « Compte tenu de son histoire, j’espérais que l’Allemagne serait un peu plus réticente à restreindre les droits d’une partie de sa population au motif qu’ils sont dangereux et impurs. Mais apparemment non.

Il a ajouté : « Ce qui est vraiment inquiétant, c’est que cela puisse arriver ici. »

Au Royaume-Uni, des milliers de travailleurs des foyers de soins ont été licenciés parce qu’ils ne se sont pas conformés à un nouveau mandat de vaccin Covid.

Le gouvernement a récemment élargi son mandat pour couvrir tout le personnel de première ligne du NHS – l’année dernière a été félicité pour ses efforts visant à réduire l’impact du virus.

LIRE LA SUITE: La menace terroriste à Londres éclate – la police procède à deux arrestations lors d’une enquête

Son annonce d’un verrouillage pour les non vaccinés est intervenue après l’introduction d’un verrouillage similaire en Autriche mercredi.

Environ 2 millions d’Autrichiens – dont des enfants âgés de 12 ans et plus – qui n’ont pas reçu deux vaccins Covid ne pourront pas seulement quitter leur domicile pour des raisons limitées.

Ceux qui enfreignent les règles s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 1 450 euros (1 237 £).

Parlant du nouveau verrouillage, le chancelier autrichien Alexander Schallenberg a déclaré: « Nous ne prenons pas cette mesure à la légère, mais malheureusement, elle est nécessaire. »

Environ 65 pour cent de la population du pays est complètement vacciné.

Beate Kampmann, directrice du Vaccine Center de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré cette semaine au Telegraph que la répression contre ceux qui n’ont pas été vaccinés contre Covid « conduira à une polarisation croissante ».

Elle a déclaré : « Les décisions que nous prenons concernant les vaccins Covid pourraient influencer la confiance dans les vaccins à un niveau plus large.

«Nous savons déjà qu’une grande partie de la confiance dans le vaccin est liée à la façon dont les gens se sentent responsabilisés dans leur prise de décision. Si vous supprimez ce genre de droits personnels, cela se retournera contre vous ».