Le Brexit aura des « conséquences » pour le Royaume-Uni, selon Olaf Scholz

Hans-Olaf Henkel, l’ancien président de la Fédération allemande des industries (BDI) s’exprimait après que l’organisation qu’il a autrefois dirigée a publié une sombre évaluation de l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’économie atone du pays dans un rapport publié ce mois-ci. Plus précisément, le directeur général du BDI, Joachim Lang, a averti que les « goulets d’étranglement de l’offre » entravaient gravement la production industrielle, qui devrait désormais augmenter de seulement 4% en 2021 – la moitié de ce qui avait été prévu auparavant.

De plus, selon le site Internet Trading Economics, la production industrielle en Allemagne a chuté de 1% en septembre par rapport à la période précédente. En revanche, il a augmenté de 2,9% au Royaume-Uni.

Tout cela s’ajoute à une situation délicate pour le chef du SPD, M. Scholz, qui a été confirmé mercredi comme l’homme pour remplacer Angela Merkel en tant que chancelière allemande.

M. Henkel a déclaré à Express.co.uk : « Par rapport à la moyenne sur 10 ans, l’Allemagne manque de plus de 10 %, bien plus que la production industrielle du reste du monde et du reste de l’UE.

Les raisons principalement liées à la pandémie et aux problèmes graves associés aux chaînes d’approvisionnement, à la pénurie de puces électroniques et à une forte dépendance des exportations, a suggéré M. Henkel, un ancien député européen qui a démissionné en 2019.

L’Allemagne d’Olaf Scholz est à la traîne par rapport au Royaume-Uni de Boris Johnson en termes de reprise de la production industrielle (Image: GETTY)

Angela Merkel quitte ses fonctions de chancelière après 16 ans (Image: GETTY)

Concernant les chaînes d’approvisionnement, M. Henkel a déclaré : « Plus que dans d’autres pays, les entreprises allemandes ont externalisé leur approvisionnement dans le monde entier.

« C’est une des raisons de leur efficacité. Par exemple, la plupart des moteurs vendus par Audi sont fabriqués en Hongrie.

« De nombreux produits « allemands » consistent en l’ensemble de leurs pièces fabriquées ailleurs ; en Chine, au Vietnam, en Europe de l’Est.

« L’une des raisons est le coût élevé de la main-d’œuvre dans ce pays, une autre le coût de l’énergie, qui est actuellement le plus élevé au monde, ainsi qu’une bureaucratie de plus en plus importante pour des raisons environnementales. »

De nombreux produits allemands, qu’il s’agisse d’une voiture Mercedes, d’une machine à laver Bosch ou d’une cuisinière Miele, étaient des produits d’ingénierie très avancés, nécessitant beaucoup d’électronique sophistiquée, a souligné M. Henkel.

JUST IN: L’UE deviendra un «super-État à part entière» – Scholz présente sa vision

Concernant les chaînes d’approvisionnement, M. Henkel a déclaré : « Plus que dans d’autres pays, les entreprises allemandes ont externalisé leur approvisionnement dans le monde entier.

« C’est une des raisons de leur efficacité. Par exemple, la plupart des moteurs vendus par Audi sont fabriqués en Hongrie.

« De nombreux produits « allemands » consistent en l’ensemble de leurs pièces fabriquées ailleurs ; en Chine, au Vietnam, en Europe de l’Est.

« L’une des raisons est le coût élevé de la main-d’œuvre dans ce pays, une autre le coût de l’énergie, qui est actuellement le plus élevé au monde, ainsi qu’une bureaucratie de plus en plus importante pour des raisons environnementales. »

De nombreux produits allemands, qu’il s’agisse d’une voiture Mercedes, d’une machine à laver Bosch ou d’une cuisinière Miele, étaient des produits d’ingénierie très avancés, nécessitant beaucoup d’électronique sophistiquée, a souligné M. Henkel.

Hans-Olaf Henkel est un ancien président et député européen du BDI (Image : GETTY)

Alors que le gouvernement allemand, par rapport à d’autres, a fait un travail relativement bon au début de la crise, il est devenu complaisant Hans Olaf Henkel

Il a expliqué : « Alors que le gouvernement allemand, comparé à d’autres, a fait un travail relativement bon au début de la crise, il est devenu complaisant.

« Il a organisé sa campagne pour convaincre les Allemands hésitants de la nécessité d’obtenir un jab trop tard (la part de la population qui est sceptique ou même les rejette complètement est assez élevée en Allemagne de l’Est et du Sud).

Alors que le ministre de la Santé Jens Spahn a émis cette semaine un avertissement sévère sur l’importance de se faire piquer, M. Henkel a ajouté : « Après la baisse du nombre d’infections l’été dernier, Berlin a raté une campagne de suivi pour obtenir des injections de rappel pour ceux qui ont eu leur premier et deuxièmes coups.

« Le résultat : l’Allemagne est maintenant au milieu d’une quatrième vague avec toutes ses conséquences médicales et économiques. »

A NE PAS MANQUER

La France se vante de pouvoir « paralyser l’économie britannique » – la querelle de la pêche explose [REPORT]

Les pourparlers sur le Brexit sont au bord du gouffre alors que l’UE refuse de céder – Le compte à rebours de l’A16 commence [INSIGHT]

Eurotunnel bloqué par des pêcheurs français furieux [REACTION]

Olaf Scholz et des partenaires de la coalition, dont la dirigeante des Verts Annalena Baerbock (Image : GETTY)

Joachim Lang, directeur général du BDI (Image : GETTY)

Il a poursuivi : « Par conséquent, la pénurie d’approvisionnement mondiale actuelle frappe la production industrielle allemande plus que partout ailleurs.

«Pour la première fois depuis longtemps, les clients doivent attendre des mois pour leurs voitures allemandes ou leurs ustensiles de cuisine.

« Un sous-produit de cette pénurie est que même les prix des voitures d’occasion ont fortement augmenté. »

L’Allemagne reste le troisième exportateur mondial après la Chine et les États-Unis, a souligné M. Henkel.

Cependant, il a déclaré : « En termes relatifs, l’Allemagne a la plus forte dépendance à l’exportation de tous les grands pays.

L’Europe « aurait pu demander plus de vaccins », selon Scholz

« Étant donné que les problèmes mentionnés ci-dessus sont également présents dans une certaine mesure sur les marchés d’exportation allemands, il n’est pas étonnant que cela ait un effet sur les exportations allemandes et la croissance économique globale.

« La Chine est particulièrement préoccupante. Par exemple, la moitié de VW dépend de la Chine. Si la Chine tousse, les entreprises exportatrices allemandes pourraient développer une pneumonie !

M. Henkel a averti : « Les perspectives pour l’année prochaine ne sont pas très bonnes non plus.

« Bien qu’il y ait une croissance prévue, elle sera moindre, sinon beaucoup moins, que par rapport au reste du monde.

« Cela signifie que l’Allemagne perdra des parts de marché. »

Jens Spahn, ministre allemand de la Santé (Image : GETTY)

Si la production industrielle allemande devait atteindre les niveaux d’avant la pandémie, elle devait croître au-dessus de sept pour cent, bien au-delà de ce qui était actuellement attendu, a souligné M. Henkel.

Tournant son attention sur les événements de cette semaine, il a ajouté : « Malheureusement, le nouveau gouvernement attendu (social-démocrate, vert et libéral) ne peut pas être considéré comme favorable aux entreprises.

« Alors que les libéraux (FDP) risquent de bloquer le pire, en tant que plus petit des trois partenaires de la coalition, ils sont trop faibles pour éviter des coûts énergétiques encore plus élevés, des salaires minimums plus élevés (l’Allemagne a déjà l’un des plus élevés au monde), nouvelle bureaucratie environnementale et, surtout, de nouveaux avantages sociaux.

« La chancelière Merkel et le ministre de la Santé Spahn sont responsables des deux : une réponse remarquablement rapide et réussie à la crise de Corona au début, mais aussi du désordre causé aujourd’hui par leur complaisance. »

En plus de cela, il y avait le « question stratégique » du nouveau gouvernement tolérant ce que M. Henkel a appelé « la folie des dépenses sans cesse croissante » de la Banque centrale européenne (BCE).

Entreprises chinoises détenant des participations dans des entreprises allemandes (Image : Express)

Il a déclaré : « Son appétit pour les obligations d’État des pays d’Europe du Sud semble plus grand que jamais.

« Alors que les banques centrales de certains pays hors zone euro augmentent les taux d’intérêt pour endiguer l’inflation et réduire les achats d’obligations d’État, Christine Lagarde, la patronne de la BCE, a clairement exprimé sa volonté de continuer à gérer la BCE comme la Banque de France.

«Avec le nouveau gouvernement, on peut s’attendre à des transferts financiers toujours plus importants de l’Allemagne vers d’autres pays de l’UE.

« Le plan de soutien corona de 750 milliards d’euros récemment approuvé par l’UE en est un exemple: l’Allemagne verse la plus grande contribution, l’Italie obtient la plus grande part. »

Concernant le nouveau rapport, M. Lang a déclaré : « Les derniers développements sur la scène internationale des infections augmentent massivement les risques pour la production industrielle cet hiver.

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (Image : GETTY)

« La production industrielle en Allemagne est gravement entravée par les goulets d’étranglement de l’approvisionnement.

« Pour l’année 2021, nous nous attendons à ce que la production dans le secteur manufacturier n’augmente que de quatre pour cent, soit la moitié moins qu’avant. L’industrie allemande devra croître de 7,5% en 2022 pour revenir aux niveaux d’avant la crise.

« La pandémie de corona a provoqué des arrêts de production dans l’industrie de plus de sept pour cent l’année dernière. Cette perte est un revers majeur et représente plus d’un an de production industrielle allemande.

« L’industrie allemande souffre d’un écart particulièrement important par rapport à la production d’avant la crise par rapport à d’autres pays. Cet écart sera d’un bon onze pour cent pour les deux années 2020 et 2021. Aucun autre pays industrialisé n’a à faire face à des pertes aussi sévères.

« La France a perdu près de huit pour cent, les États-Unis un peu plus de sept pour cent, le Royaume-Uni environ cinq pour cent et l’Italie environ quatre pour cent. »