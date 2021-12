Nouvelles de l’Allemagne : Une énorme querelle de coalition est sur le point d’exploser quelques semaines seulement après le début du nouveau mandat | Monde | Des nouvelles

Tous les regards sont tournés vers Olaf Scholz, dont l’accession récente à la chancellerie allemande aurait marqué le début d’une nouvelle ère après près de 20 ans de règne d’Angela Merkel. Après seulement quelques semaines, les trois partis qui composent le nouveau gouvernement allemand sont en désaccord sur de nouveaux pipelines d’entrée de la Russie vers l’UE.

Le Parti vert, qui a officiellement formé une coalition avec le SDP et les Démocrates libres au début du mois, estime que le projet Nord Stream 2 devrait être suspendu si la Russie attaque l’Ukraine.

Cela fait suite au rassemblement de dizaines de milliers de soldats russes le long de la frontière ukrainienne.

Le Kremlin a insisté sur le fait qu’il n’envisageait pas d’entrer dans le conflit en Ukraine mais qu’il défendrait ses lignes rouges sur le pays, telles que son adhésion (ou son absence) à l’OTAN.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, également leader des Verts dans le Brandebourg, a déclaré à ZDF TV plus tôt ce mois-ci que la situation à la frontière ukrainienne était « un facteur » dans le soutien ou le rejet du pays du gazoduc.

Elle a déclaré: « Le dernier gouvernement a discuté avec les Américains du fait que s’il y a de nouvelles escalades, ce pipeline ne peut pas être mis en service. »

Cette position contraste avec celle du SDP de M. Sholz, qui a été un partisan du pipeline.

Il a déclaré lors d’un sommet de l’UE la semaine dernière que la question du gazoduc ne doit pas être liée au conflit ukrainien.

Christine Lambrecht, ministre allemande de la Défense et politicienne du SDP, a appelé à des sanctions plus strictes contre la Russie mais n’a pas mentionné la question de Nord Stream 2 dans une récente interview avec Bild am Sonntag.

La construction de Nord Stream 2, qui appartient à Gazprom, est terminée mais le gazoduc n’a pas encore reçu l’autorisation d’exploiter.

La ligne augmenterait la dépendance de l’UE vis-à-vis de la Russie pour l’approvisionnement énergétique.

Les rapports suggèrent que cela doublerait la capacité des routes sous-marines de la Russie vers l’Europe.

Le processus d’achèvement a rencontré un autre obstacle le mois dernier lorsque le régulateur allemand de l’énergie a déclaré que le projet n’était pas conforme à la législation de l’UE.

Nord Stream 2 cherche à remédier au conflit politique.

