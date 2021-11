Nouvelles de l’approvisionnement de Noël : L’alcool en bon stock avant les fêtes de fin d’année | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ONS a déclaré que la bière, les légumes frais et les rouleaux de papier toilette – destinés à être stockés par les acheteurs à l’approche du premier verrouillage national en mars de l’année dernière – faisaient partie des produits largement disponibles. Cependant, tous les produits ne seront pas disponibles, car des pénuries sont à craindre dans d’autres domaines.

Les dindes congelées étaient le produit le plus susceptible d’être en pénurie dans les supermarchés britanniques au début du mois, selon les données de l’industrie publiées au milieu des avertissements d’une éventuelle compression de l’offre de Noël.

Une pénurie de bouchers qualifiés a été largement blâmée par l’industrie ces derniers mois pour un risque croissant pour l’approvisionnement en viande pendant la saison des fêtes.

Cela a provoqué une ruée parmi les acheteurs pour emballer un oiseau de la section surgelée.

Les chiffres de l’Office for National Statistics couvrant la disponibilité des produits en rayon entre le vendredi 5 novembre et le lundi 8 novembre ont montré que 18 pour cent des dindes congelées n’étaient pas disponibles ou que le stock était faible.

La France frappée par la grippe aviaire et des volailles emprisonnées

D’autres articles qui s’avèrent plus difficiles à trouver incluent l’eau gazeuse au milieu de la pression sur le C02, des analgésiques tels que l’ibuprofène à mesure que les maux d’hiver augmentent et le porc frais, suggèrent les données de l’industrie.

Ce dernier produit est également soumis au manque de bouchers – une conséquence du retour de nombreux travailleurs européens pendant la crise COVID et les règles d’immigration du Brexit, bien que le gouvernement ait depuis assoupli les restrictions.

Cependant, la descente, exigée par l’industrie, est arrivée trop tard pour empêcher l’abattage de 6 000 porcs en raison de la pénurie de bouchers.

La disponibilité est déterminée par la capacité des producteurs à éviter les perturbations plus larges de la chaîne d’approvisionnement mondiale et la pénurie record de main-d’œuvre observée dans l’ensemble de l’économie, des usines aux opérations d’entreposage et en particulier au transport.

La British Meat Processors Association a averti le mois dernier que les dindes devraient probablement être expédiées de l’UE avant la période des fêtes.

Il a également vu une menace pour la disponibilité d’aliments comme les porcs dans des couvertures.

Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré à propos des chiffres: « » Il semble que Noël ne serait tout simplement pas Noël sans une dinde sur la table, car les oiseaux s’envolent du gel, plus rapidement que les supermarchés ne peuvent le faire. réapprovisionner. »

Elle a ajouté: « Le dernier instantané de nos habitudes d’achat de l’ONS montre que la viande était l’article le plus souvent enregistré comme étant en pénurie dans les supermarchés de haut en bas du Royaume-Uni au cours de la semaine dernière.

Avertissement de stockage par les acheteurs, l’expert a conclu: « Alors que les inquiétudes montaient que les usines de transformation de la viande faisaient face à une pénurie de travailleurs, les consommateurs ont pris à cœur les avertissements concernant le potentiel d’un grand écart sur le menu de fête, et beaucoup ont stocké de nombreux semaines avant le grand jour. »

Les pénuries de personnel étant imputées à l’aspect logistique et commercial, certaines entreprises ont créé des incitations financières pour le nouveau personnel.

Certains employeurs britanniques offrent des primes pouvant aller jusqu’à 2 000 £ pour recruter des travailleurs de Noël, craignant une pénurie de personnel perturbant la saison des fêtes.

Les recherches du site Web d’emploi Adzuna ont montré qu’il y a actuellement 26 307 offres d’emploi saisonnières avant la période charnière des achats de Noël, soit près du double des 13 668 au même moment il y a un an.

Adzuna a déclaré qu’il y avait plus de 1 300 offres d’emploi annonçant une prime de Noël, y compris des récompenses allant jusqu’à 2 000 £ pour les employés saisonniers d’entrepôt d’Amazon, des primes de 1 000 £ pour les trieurs de nuit d’entrepôt DPD et des paiements de 500 £ pour les nouvelles recrues à Ocado, AO. com et des hôtels sélectionnés à la main.

Il a déclaré que Tesco recherchait le personnel le plus saisonnier, avec 871 offres d’emploi encore ouvertes à travers le Royaume-Uni sur un total de 30 000 postes temporaires supplémentaires chez le détaillant cet hiver.

La société de livraison Hermes a encore 740 postes vacants, et Royal Mail 200, pour gérer les livraisons après un boom des achats en ligne pendant la pandémie.

Avec des pénuries de chauffeurs de camion et de personnel d’entrepôt provoquant des pénuries dans la rue principale avant la saison des fêtes, les chiffres viennent au milieu des inquiétudes concernant les perturbations potentielles à l’approche de Noël.