Nouvelles de l’archéologie : la bague Inca « la plus grande bague au trésor jamais trouvée en Amérique » | Monde | Nouvelles

Les Incas sont apparus pour la première fois dans la région des Andes au XIIe siècle après JC, se construisant progressivement un empire à travers un vaste royaume. Connu sous le nom de Tawantinsuyu, l’État inca s’étendait du nord de l’Équateur au centre du Chili. À son apogée, quelque 12 millions d’habitants de plus de 100 groupes ethniques différents vivaient à l’intérieur de ses frontières.

L’empire a pu se développer rapidement et étendre ses frontières grâce à un système agricole et routier bien conçu.

Alors qu’elle était l’une des civilisations les plus puissantes et les plus avancées d’Amérique du Sud à l’époque, l’Inca a rapidement succombé à la maladie et à l’armement supérieur des envahisseurs espagnols.

Beaucoup d’envahisseurs ont rassemblé des trésors d’or et de bijoux pour les ramener en Europe.

De grandes collections de ces trésors ont depuis fait le tour du monde.

Gary Drayton, un expert en détection de métaux, a fait étalage de sa trouvaille inca lors de la série de la chaîne History, ‘Beyond Oak Island’, qu’il a ensuite partagée sur Instagram.

Alors qu’il détectait des métaux près de Vero Beach en Floride, il est tombé sur une bague en or Inca de 22 carats et demi, avec neuf émeraudes « sans défaut » ornant sa pièce maîtresse.

M. Drayton l’a décrit comme : “Le plus grand anneau de trésor jamais trouvé en Amérique.”

Il vaut 750 000 $ (541 000 £)

L’émission a ensuite expliqué comment un ouragan était derrière l’anneau qui s’est retrouvé sur la plage.

JUSTIN: L’essor commercial de la Grande-Bretagne suscite des demandes urgentes de Nexit

Les bijoux n’étaient pas taxés au même taux que les lingots par la couronne, de sorte que les voyageurs fabriquaient des bijoux à partir de tout ce qu’ils pouvaient afin d’éviter les taxes.

En 1715, le roi Philippe V d’Espagne s’est retrouvé dans un dilemme personnel qui l’a motivé à lancer une nouvelle flotte de navires pour ramener de l’or, de l’argent et des bijoux du nouveau monde.

M. Drayton a déclaré: “Alors le roi Philip a dit:” J’ai besoin du trésor “, car il était marié à Isabel, et elle ne consommerait pas le mariage à moins d’avoir la dot de bijoux.”

La flotte de 1715 se composait de 11 navires, six fixés au trésor tandis que les autres étaient lourdement armés afin de protéger la cargaison.

M. Drayton a poursuivi: “Malheureusement, la flotte de 1715 a traversé le détroit de Floride, mais elle a été frappée par un horrible ouragan le 31 juillet 1715.”

La flotte entière et des milliards de livres de trésor – y compris les bijoux d’Isabel – ont été perdus.

Aujourd’hui, quelque 300 ans plus tard, la partie du littoral de la Floride près de Vero Beach est connue sous le nom de « Côte au trésor », en raison des vastes richesses qui s’échouent souvent sur le rivage.

M. Drayton a déclaré qu’il “savait” ce qu’était la bague dès qu’il l’a vue.

Il a déclaré: “Cela aurait été destiné à la reine Isabel.”