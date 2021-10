Nouvelles de l’archéologie: Percée alors qu’un plongeur sous-marin trouve une épée de croisé vieille de 900 ans | Monde | Nouvelles

Le plongeur, Shlomi Katzin, a découvert la lame d’un mètre de long sur le fond marin le long de la côte du Carmel, a annoncé l’Autorité des antiquités du pays. Shlomi Katzin a remarqué plusieurs restes, y compris des fragments de poterie, des ancres en pierre et en métal, avant de remarquer la lame elle-même.

Il plongeait à environ 200 mètres au large lorsqu’il a fait la découverte le week-end dernier.

M. Katzin a ramené l’épée à la surface, car il craignait que l’objet précieux ne soit recouvert de sable.

L’Autorité israélienne des antiquités (IAA), que M. Katzin a alertée une fois de retour sur la terre ferme, a confirmé que l’épée appartenait probablement à un chevalier croisé.

Nir Distelfeld, inspecteur de l’IAA, a déclaré : « L’épée, qui a été conservée en parfait état, est une belle et rare trouvaille et appartenait manifestement à un chevalier croisé.

« Il a été trouvé incrusté d’organismes marins mais est apparemment fait de fer.

« C’est excitant de rencontrer un objet aussi personnel, vous ramenant 900 ans dans le temps à une autre époque, avec des chevaliers, des armures et des épées. »

Kobi Sharvit, chef de l’unité d’archéologie marine de l’autorité, a déclaré: « La forme et, bien sûr, l’emplacement ne laissent aucun doute sur le fait qu’il est de provenance croisée. »

L’épée a une lame d’un mètre de long et une poignée de 30 centimètres.

M. Katzin a déclaré avoir trouvé l’épée enterrée dans des eaux peu profondes, à une profondeur d’environ quatre ou cinq mètres, dans une zone régulièrement fréquentée par les plongeurs.

On pense que des sables mouvants au fond de la mer ont découvert l’objet, qui est resté enterré pendant des centaines d’années.

Les croisades étaient une série de guerres de religion entre chrétiens et musulmans, qui ont commencé principalement pour assurer le contrôle des lieux saints considérés comme sacrés par les deux groupes.

Huit grandes expéditions de croisade ont eu lieu entre 1096 et 1291.

M. Sharvit a déclaré que de telles découvertes deviennent de plus en plus courantes.

Il a déclaré : « La découverte de découvertes anciennes par les nageurs et les plongeurs de loisir est un phénomène croissant ces dernières années, avec la popularité croissante de ces sports.

« Il est donc extrêmement important de signaler de telles découvertes et nous essayons toujours de les documenter in situ, afin de récupérer autant de données archéologiques que possible. »

M. Katzin a reçu un certificat d’appréciation de civisme pour sa découverte.