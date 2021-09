Nouvelles de l’archéologie : Restes trouvés de la « Jérusalem » de Lituanie détruite pendant la Seconde Guerre mondiale | Sciences | Nouvelles

La Grande Synagogue de Vilna était autrefois connue sous le nom de « Jérusalem de Lituanie », mais a été détruite par les Soviétiques en 1956 après avoir été incendiée. Aujourd’hui, 64 ans plus tard, les fouilles du site ont permis de redécouvrir des éléments spectaculaires de la synagogue. Cela comprend les restes d’arche et de bema, qui est une plate-forme surélevée que les Juifs utilisent pour prier, ainsi qu’un pointeur “Yad” en argent qui est traditionnellement utilisé pendant les lectures de la Torah. Les archéologues ont également fait une toute nouvelle découverte. Un sol en “terrazzo”, qui n’était pas documenté auparavant, forme un motif solaire et a été trouvé devant l’arche.

Une autre découverte étonnante qu’ils ont faite était une paire de beaux escaliers que l’on peut voir sur des photos de la synagogue lorsqu’elle était utilisée avant la guerre.

Le Dr Jon Seligman, chef des fouilles israélo-lituaniennes, a déclaré dans un communiqué : « Des centaines d’années de vie juive à Vilna ont été détruites pendant l’Holocauste, et la Grande Synagogue a été pillée et incendiée par les nazis et plus tard par les autorités soviétiques. “

La synagogue est l’un des sites religieux les plus anciens et les plus importants de la communauté juive d’Europe de l’Est et elle était connue sous le nom de “Jérusalem du Nord”.

Il a été construit dans les années 1600 et a été utilisé jusqu’à ce que la Lituanie souffre de l’invasion de l’Allemagne nazie, qui l’a incendiée, avant d’être détruite par les Soviétiques.

Après avoir subi une fouille du site pendant une période de six ans, les archéologues avaient également précédemment trouvé la table d’où la Torah était traditionnellement lue.

Le sol spectaculaire que les archéologues ont trouvé était recouvert de mosaïques, et ils ont également déterré des piliers massifs qui soutenaient le toit de la synagogue.

L’occupation nazie de la Lituanie a commencé en 1941, et ils ont forcé la communauté juive à vivre dans des ghettos et y ont été responsables de massacres.

À la fin de 1941, 40 000 Juifs ont été assassinés sur un site d’extermination construit par les nazis dans la forêt de Ponary, juste à l’extérieur de la capitale de la Lituanie, Vilnius.

C’est pendant cette période d’occupation nazie que les nazis ont également brûlé des parties de ce temple juif.

Le Dr Seligman a ajouté : « Lorsque nous sommes arrivés pour fouiller l’Aron Kodesh et la Bimah, à partir desquels des générations de Juifs ont lu le rouleau de la Torah pendant 300 années consécutives, il est malheureusement devenu évident que le cœur de la synagogue avait été considérablement endommagé par la destruction soviétique. .

« Pourtant, deux escaliers impressionnants, clairement visibles dans les nombreuses images de la synagogue avant que sa destruction ne soit découverte et témoignent de leur existence.

“Les fouilles de Bimah ont été achevées, y compris toute la façade de la Bimah et les restes complets de l’un des quatre énormes piliers qui soutenaient le toit de la Grande Synagogue.”