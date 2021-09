Nouvelles de l’archéologie : Un quartier maya caché exposé dans les ruines guatémaltèques de Tikal | Sciences | Nouvelles

in

Le professeur Houston a déclaré : « Ce que nous avions pris pour des collines naturelles s’est en fait avéré modifié et conforme à la forme de la citadelle – la zone qui était peut-être le palais impérial – à Teotihuacan.

“Peu importe qui a construit cette réplique à plus petite échelle et pourquoi, cela montre sans aucun doute qu’il y avait un niveau d’interaction différent entre Tikal et Teotihuacan qu’on ne le croyait auparavant.”

Selon les experts, les deux villes ne pourraient pas être plus différentes.

Tikal, également connue sous le nom de Yax Mutal, était une ville assez petite où « vous auriez pu marcher d’un bout à l’autre du royaume en une journée, peut-être deux ».

Teotihuacan, en revanche, était une ville beaucoup plus grandiose qui était probablement le centre névralgique d’un empire mésoaméricain.

Les chercheurs pensent que la ville précolombienne comptait 125 000 habitants et était la plus grande du genre dans la région.

Aujourd’hui, les ruines de Teotihuacan se trouvent dans la vallée de Mexico, dans l’État de Mexico.