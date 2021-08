Nouvelles de l’Argentine : la région dénonce une entreprise britannique pour avoir opéré sur le territoire | Monde | Nouvelles

in

PMQ: Johnson claque l’opposition sur la réaction des Malouines

La province méridionale argentine de la Terre de Feu, de l’Antarctique et des îles de l’Atlantique Sud – qui revendique les Malvinas comme faisant partie de son territoire – a dénoncé l’entreprise de construction britannique BAM Nuttall pour avoir opéré depuis la région sans autorisation.

Dans un communiqué, le gouvernement régional a suggéré que la société avait été embauchée par le gouvernement insulaire « illégitime » pour mener à bien la conception et la construction d’un nouveau port dans la région.

Le gouvernement a déclaré que les travaux n’avaient pas “l’intervention voulue” du ministère de la Production et de l’Environnement de la Terre de Feu.

Ils ont affirmé que le Royaume-Uni avait l’intention de transformer le port de Malvina en un centre de soutien logistique dans le but d’avancer dans le « pillage » des ressources naturelles des îles.

La plainte contre l’entreprise de construction a été déposée par le secrétariat provincial de la région, Andres Dachary, devant le secrétaire à l’Environnement de la Terre de Feu.

La fureur des Malouines alors que l’Argentine éclate au Royaume-Uni «criminel et illégitime» (Image: .)

Tombe de guerre des Malouines (Image: .)

M. Dachary a fait valoir que les Malvinas et leurs espaces maritimes environnants font partie intégrante de la province de Terre de Feu et sont soumis aux lois des provinces et du pays.

Il a déclaré: “Le fait qu’ils soient momentanément envahis par le Royaume-Uni, ne nous empêche en aucun cas d’agir contre ceux qui enfreignent les lois.”

La ministre de la Production et de l’Environnement de la Terre de Feu, Sonia Castiglione, a déclaré que le Secrétariat provincial de l’environnement enverrait une notification à BAM Nutall.

Elle a déclaré: “A partir de ce moment, l’entreprise aura un délai de réponse péremptoire et en fonction de ce qui se passe, la législation est claire et ouvre une série d’actions en justice.”

LIRE LA SUITE: L’Argentine refuse de renoncer à une revendication désespérée sur les îles Falkland

Hommage à la guerre des Malouines (Image: .)

L’année dernière, le gouvernement des Malvinas a annoncé que BAM Nutall concevrait et construirait un nouveau port dans la capitale de l’archipel.

Les tensions entre l’Argentine et le Royaume-Uni ont atteint un point d’ébullition après que le pays d’Amérique latine a imposé des sanctions à deux sociétés britanniques.

Le mois dernier, l’Argentine a imposé des sanctions à trois sociétés – dont deux britanniques – pour l’exploitation illégale présumée d’hydrocarbures dans les eaux au nord des Malouines.

L’Argentine a affirmé qu’elle n’avait pas l’autorisation de son gouvernement, qui revendique le territoire britannique d’outre-mer comme le leur.

A NE PAS MANQUER

L’Argentine rejette à nouveau les exercices militaires britanniques aux Malvinas [INSIGHT]

Rupture des Malouines: l’Argentine doit “réfléchir à deux fois avant de commencer le combat” [COMMENT]

Les Malouines en danger après que la Chine a exhorté l’Argentine à utiliser la “force” [REVEAL]

Les faits des îles Falklands (Image: Express)

Les secrétaires argentins de l’Énergie, Dario Matinez, et des Malvinas, de l’Antarctique et de l’Atlantique Sud, Daniel Filmus, ont déclaré : « Ces sociétés ne sont pas autorisées à opérer et n’ont demandé aucun type d’autorisation.

Les secrétaires ont déclaré qu’ils « commettaient un crime en Argentine » et les trois sociétés ont continué à participer aux travaux d’exploration et d’exploitation.

Les compagnies pétrolières sont Chrysaor Holdings Limited et Harbour Energy Plc, basées en Grande-Bretagne, et la société israélienne Navitas Petroleum LP.

Les entreprises disposaient d’un délai de plusieurs jours pour répondre à l’Argentine mais si elles ne le font pas, le pays procédera à leur disqualification.

Premier ministre Boris Johnson (Image : .)

Toute disqualification les empêcherait de participer pendant une période de cinq à 20 ans aux processus d’appel d’offres pour opérer dans les eaux au large du plateau continental argentin, ont déclaré des responsables.

L’Argentine et la Grande-Bretagne se sont livrées une guerre en 1982 pour la domination de l’archipel, dans laquelle le pays d’Amérique du Sud a été vaincu.

Le conflit a duré 74 jours et s’est terminé par une capitulation argentine le 14 juin, rendant les îles sous contrôle britannique.

Au total, 649 militaires argentins, 255 militaires britanniques et trois insulaires des Malouines sont morts pendant les hostilités.

Hommage à la guerre des Malouines (Image: .)

Les relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et l’Argentine ont été rétablies en 1989 à la suite d’une réunion à Madrid, au cours de laquelle les deux gouvernements ont publié une déclaration commune.

En 1994, l’Argentine a adopté une nouvelle constitution, qui a déclaré les îles Falkland par la loi comme une province argentine.

Cependant, les îles continuent de fonctionner comme un territoire britannique d’outre-mer autonome.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega